هل هناك صلاة معينة بعد الفجر؟.. أمين الإفتاء يوضح

أجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول وجود صلاة معينة بعد الفجر، مؤكدًا أن من أبرز النوافل المرتبطة ببداية اليوم صلاة الضحى، لما لها من فضل كبير في السنة النبوية.

هل توجد صلاة معينة بعد الفجر؟

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، مع الإعلامي مهند السادات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها، مستشهدًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث»، وكان من بينها ركعتا الضحى.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن وقت صلاة الضحى يبدأ بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة إلى ثلث ساعة، ويمتد حتى قبيل صلاة الظهر بمدة قريبة، لافتًا إلى أن المسلم يمكنه أن يصلي خلالها ما شاء من الركعات، وأقلها ركعتان.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها من صلاة الأوابين، أي الذين يرجعون إلى الله ويتقربون إليه، مؤكدًا أنها سنة ثابتة ينبغي الحرص عليها لما فيها من أجر عظيم.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المحافظة على هذه النوافل تعين المسلم على التقرب إلى الله، وتزيد من رصيده من الحسنات، داعيًا إلى اغتنام هذا الوقت المبارك في الطاعة والذكر.