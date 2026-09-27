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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا: مراجعة خطط مواجهة موسم الأمطار وجاهزية مخرات السيول

سكرتير عام محافظة قنا
سكرتير عام محافظة قنا
يوسف رجب

عقد اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا تمهيديًا لمتابعة استعدادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة لموسم الأمطار الغزيرة والسيول.
 

جاء ذلك بحضور أحمد عبدالخالق، مدير مركز السيطرة، ورؤساء المراكز والمدن، وممثل عن مكتب المستشار العسكري، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد السكرتير العام لمحافظة قنا، متابعة موقف أعمال تطهير مخرات السيول، ومراجعة جاهزية معدات التدخل السريع ومهام الإغاثة، إلى جانب الوقوف على مدى استعداد الجهات التنفيذية وخططها للتعامل مع الأزمات والطوارئ خلال موسم الأمطار الغزيرة والسيول، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت.

تدريب عملى لفرق الإطفاء 

وأضاف عاشور، كما تم التأكيد على تنفيذ تدريب عملي لمجموعة الإطفاء بكل جهة إدارية بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية، للتدريب على كيفية التعامل مع الحرائق والاستخدام الآمن للمياه في عمليات الإطفاء، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة فرق التعامل مع الأزمات والطوارئ.
 

من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، متابعة كافة الاستعدادات لموسم الأمطار الغزيرة والسيول لعام 2026/2027، والجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي تداعيات أو طوارئ محتملة، لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الحيوية.
 


قنا مخرات السيول موسم الأمطار الغزيرة إدارة الحماية المدنية الحرائق أخبار قنا

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