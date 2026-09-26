زراعة قنا تعلن بدء الحملة الشاملة لمكافحة الفئران والقوارض لحماية المحاصيل

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، تحت رعاية المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، تنفيذ حملة موسعة لمكافحة القوارض بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك عقب الانتهاء من حصاد المحاصيل الصيفية لموسم 2026، في إطار خطة وزارة الزراعة لمكافحة الآفات والحفاظ على الإنتاج الزراعي.

وقال المهندس أبو العباس عبد الفتاح البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إن الحملة تستهدف جميع مراكز المحافظة، من خلال تنفيذ برنامج متكامل لمقاومة القوارض والحد من انتشارها، خاصة في المناطق الزراعية التي تمثل بيئة مناسبة لتكاثرها عقب حصاد المحاصيل.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بقتا، بأن أعمال المكافحة تتضمن استخدام عدد من الطعوم المخصصة لمقاومة القوارض، من بينها طعم فوسفيد الزنك، وطعم لراكومين المجهز، على أن يتم وضعها داخل الجحور، وكذلك في المناطق المستهدفة على جانبي الترع والمصارف والجسور، وفق الضوابط والإجراءات المتبعة في أعمال المكافحة الزراعية.

تبدأ11 حتى 29 أكتوبر

وأشار البدري، إلى أن الحملة من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من 11 أكتوبر 2026 وتستمر حتى 29 أكتوبر 2026، بمختلف مراكز وقرى محافظة قنا، مؤكدًا أن تنفيذ أعمال المكافحة سيتم من خلال جهاز مكافحة القوارض بمديرية الزراعة، بالتنسيق والمتابعة مع الإدارات الزراعية المختلفة، لضمان وصول أعمال الحملة إلى المناطق المستهدفة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بقنا،ب أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار جهود الدولة للحد من الأضرار التي تسببها القوارض للمحاصيل الزراعية، وما قد تترتب عليها من خسائر تؤثر في الإنتاج، فضلًا عن دور المكافحة الوقائية في الحفاظ على المحاصيل الزراعية والحد من انتشار الآفات.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بقنا، المواطنين ضرورة توخي الحذر خلال فترة تنفيذ الحملة، والحرص على حيواناتهم وعدم السماح لها بالاقتراب من أماكن وضع الطعوم أو تناولها، تجنبًا لأي مخاطر ناتجة عن المبيدات المستخدمة في عمليات المكافحة، مع الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها الجهات الزراعية المختصة طوال فترة الحملة.

