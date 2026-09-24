مدير تعليم قنا يتابع تطبيق أنشطة "التوكاتسو" التربوية اليابانية وجاهزية الفصول الدراسية

تفقد طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، المدرسة المصرية اليابانية بقنا، لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية والتأكد من تطبيق أنشطة "التوكاتسو" التربوية اليابانية، وجاهزية الفصول الدراسية، وذلك في اطار جولاته الميدانية المستمرة للإدارات والمدارس التعليمية بالمحافظة، وبحضور أسماء عبد الرحيم، مديرة المدرسة ولفيف من القيادات التعليمية بقنا.

جاء ذلك في ضوء تعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تكثيف المرور الميداني على المدارس لمتابعة انضباط وانتظام سير العملية التعليمية.

وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على تبادل الأحاديث الودية مع الطلاب والمعلمين، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية والاستماع إلى مقترحاتهم، مؤكداً بأن الوزارة تضع مصلحة أبنائنا الطلاب في المقام الأول، لافتا ان أنشطة "التوكاتسو"، تساهم بشكل كبير فى الانتقال بالتعليم من مجرد تلقين للمناهج الدراسية إلى بناء سلوك وشخصية أبنائنا الطلاب داخل المؤسسة التعليمية.

غرس قيم الانتماء

أثنى سعد الدين، بمستوى النظافة العامة داخل المدرسة، مشيداً بنشاط الـ "سوجي" Souji وهو قيام الطلاب بتنظيف فصولهم بأنفسهم، ويهدف إلى غرس قيم الانتماء، والمسؤولية، والاعتماد على النفس، مؤكداً بأن ممارسة تنظيف الفصول الدراسية بشكل يومي، يسهم بشكل مباشر في بناء شخصية الطلاب، ويجعلهم أكثر تقديراً واحتراماً لمهن النظافة وللجهود التي يبذلها العاملون في هذا المجال من أجل راحتهم وسلامتهم.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن النظام التعليمي المتميز الذى تقدمه المدارس المصرية اليابانية، يهدف إلى بناء شخصية متكاملة للطلاب من خلال الأنشطة التعليمية التي تنمي المهارات الشخصية للطفل منذ الصغر، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم، لتطبق أنشطة "التوكاتسو"، وتعميم النموذج التربوي والتعليمي الياباني في المدارس المصرية، بهدف بناء شخصية متوازنة للطالب المصرى تجمع بين التحصيل العلمي، والأخلاق، والمهارات الاجتماعية، والعمل الجماعى.