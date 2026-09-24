نائب وزير الصحة: الإسراع في إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن الطبية إلكترونيًا

تفقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان عددًا من الإدارات التابعة للوزارة، شملت الإدارة العامة للتكليف والإدارة العامة للتراخيص والإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لانتظام سير العمل والوقوف على التحديات التي تواجه العاملين والمترددين والعمل على تيسير الإجراءات المقدمة لأعضاء المهن الطبية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير استهل جولته بتفقد الإدارة العامة للتكليف، حيث تابع انتظام العمل وسير الإجراءات واستمع إلى عدد من العاملين والمترددين للوقوف على أبرز الملاحظات والتحديات، موجهًا بتيسير الإجراءات في إطار القواعد والضوابط المنظمة وسرعة التعامل مع طلبات أعضاء المهن الطبية.

توسعة أماكن تقديم الخدمة

تابع نائب الوزير، الإدارة العامة للتراخيص واستعرض آلية تقديم خدمات إصدار تراخيص مزاولة المهنة، حيث لاحظ وجود تكدس وزحام شديد بمقر تقديم الخدمة، فوجه بسرعة العمل على توسعة أماكن تقديم الخدمة وزيادة المساحات المخصصة لاستقبال المترددين ودعمها بالكوادر البشرية اللازمة بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل فترات الانتظار لحين الانتهاء من تطبيق المنظومة الإلكترونية.

أكد «قنديل» على الإسراع في تطبيق منظومة إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة إلكترونيًا بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد على أعضاء المهن الطبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

اختتم «قنديل» جولته بتفقد الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة وعقد اجتماعًا مع الدكتورة رنا زيدان رئيس الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وخطة الانتقال التدريجي إلى المعامل الجديدة بمدينة بدر.

اطلع نائب الوزير، على مؤشرات أداء المعامل خلال الأشهر الثلاثة السابقة وما تم تحقيقه من نتائج على مستوى العمل والخدمات المقدمة، كما تابع جهود الإدارة في التوسع في التعاقدات مع الجهات المختلفة بما في ذلك المستشفيات والمعامل الخاصة وما أسهمت به هذه التعاقدات في زيادة موارد ودخل المعامل ودعم قدرتها على تقديم خدماتها بكفاءة.

أثنى «قنديل» على جهود العاملين بالإدارة وما تم تحقيقه من نتائج خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير الأداء والتوسع في مجالات التعاون والتعاقدات مع الحفاظ على جودة الخدمات ودقة النتائج بما يعزز كفاءة واستدامة منظومة المعامل.

وناقش خطة الانتقال التدريجي إلى المعامل الجديدة بمدينة بدر، حيث تم التأكيد على أن الانتقال سيتم بصورة تدريجية بداية من شهر أكتوبر المقبل بما يضمن استمرارية العمل وعدم التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين والجهات المستفيدة.

انتظام سير العمل وتوافر الأجهزة والمستلزمات

اطلع على انتظام سير العمل وتوافر الأجهزة والمستلزمات والكيماويات اللازمة، ووجه باستمرار المتابعة والتأكد من جاهزية جميع التجهيزات والاحتياجات التشغيلية بما يضمن استمرار العمل بكفاءة خلال مراحل الانتقال والتشغيل بالمعامل الجديدة.