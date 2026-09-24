قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتحرك في نطاق ضيق قبل قرار الفائدة.. وتراجع الصادرات 44%
الإعلان عن صندوق مصري لدعم الاستثمار في أفريقيا خلال منتدى العلمين
الرئيس السيسي: حريصون على التواصل مع مؤسسات الدولة العراقية
السعودية .. الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في مكة والطائف وجدة وينبع وتبوك
قبل مباراة القمة مع الأهلي.. ماذا قدم الزمالك حاليا بالدوري المصري؟
الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف مساعدات لأوكرانيا بقيمة نحو 3 مليارات يورو
بعد انتقادات «عراقجي» .. إشادة عسكرية وسياسية واسعة بخطاب الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة
أمطار غزيرة تضرب مطروح اليوم.. تجمعات مياه في الشوارع والأجهزة التنفيذية تتحرك
إينار تانجين: أمريكا ترى الصين تهديدًا وجوديًا وتسعى إلى احتوائها |فيديو
وزير التعليم : الالتحاق بالمدرسة لا يعني بالضرورة تحقق التعلم
بقرار من التموين .. أسعار الخبز السياحي والفينو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

روشتة برلمانية لتحديث تشريعات الاقتصاد الرقمي وتقنين العمل الحر وتشغيل الشباب

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي والعمل الحر تفرض تحديث الإطار التشريعي المنظم لهذا القطاع، بما يواكب التحولات العالمية في أنماط العمل والإنتاج، ويمنح ملايين الشباب والعاملين عبر المنصات الرقمية حماية قانونية واقتصادية تتناسب مع طبيعة أعمالهم الجديدة.

وأوضح أن الاقتصاد الرقمي لم يعد نشاطًا هامشيًا، وإنما أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو وخلق فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية.

وشدد "الشريف"، فى تصريحات له، على أن التشريعات يجب أن تنتقل من مجرد تنظيم التعاملات الرقمية إلى بناء منظومة متكاملة تعترف بالعمل الحر والعمل عن بُعد والخدمات الرقمية باعتبارها مكونات أساسية في الاقتصاد الوطني مقترحاً 4 آليات جديدة وغير تقليدية لتحديث المنظومة التشريعية، تبدأ بإنشاء سجل رقمي موحد للعاملين لحسابهم الخاص يتيح إثبات النشاط والدخل والحصول على الخدمات المالية والتأمينية دون تعقيدات إدارية.

وقال: “وتتمثل الآلية الثانية في وضع نظام تعاقد رقمي موحد للعمل الحر يحفظ حقوق مقدم الخدمة والعميل، ويحدد بوضوح الالتزامات وآليات فض المنازعات وسداد المستحقات، أما الآلية الثالثة فتقوم على إطلاق مسار ضريبي وتأميني مبسط للعاملين عبر المنصات الرقمية، يرتبط بحجم النشاط الفعلي، بما يشجع على الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي دون أعباء تعوق النمو ، وتستهدف الآلية الرابعة إنشاء منظومة وطنية لتأهيل وتصدير الخدمات الرقمية، تربط التدريب باحتياجات الأسواق الخارجية، وتساعد المستقلين المصريين على الوصول إلى فرص عمل دولية وجذب العملة الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني”.

وأضاف النائب أحمد حلمى الشريف أن تحديث التشريعات سيحقق مكاسب متعددة، في مقدمتها خلق فرص عمل جديدة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة حصيلة الدولة، وتعزيز الحماية القانونية للعاملين، وتنمية الصادرات الرقمية، وجذب العملات الأجنبية، ورفع تنافسية الكفاءات المصرية في الأسواق العالمية مشدداً على أن الهدف ليس زيادة القيود على الاقتصاد الرقمي، وإنما بناء تشريعات مرنة تواكب التكنولوجيا وتحمي أطراف المنظومة وتفتح المجال أمام الشباب لتحويل مهاراتهم الرقمية إلى قيمة اقتصادية وفرص عمل حقيقية.

المنصات الرقمية النائب أحمد حلمي الشريف الاقتصاد الرقمي زيادة القدرة التنافسية التعاملات الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

محمد صلاح

مصطفى يونس: عرضت محمد صلاح على الأهلي مقابل مليون جنيه.. والصفقة لم تتم

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

حسام عبد المجيد

اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

الزمالك

الفوز بالقمة.. تفاصيل جلسة عمر جابر والونش مع لاعبي الزمالك

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

ترشيحاتنا

حالة الطقس اليوم

هل تبدأ الأمطار مبكرًا؟.. الأرصاد تعلن مفاجأة اليوم وغدًا

الرئيس السيسي يجدد التأكيد على حرص مصر الدائم على أمن واستقرار العراق الشقيق

الرئيس السيسي يجدد التأكيد على حرص مصر الدائم على أمن واستقرار العراق الشقيق

القائم بأعمال المنسق العام المقيم للأمم المتحدة

منسق الأمم المتحدة: إصلاحات التعليم المصرية أسهمت في تهيئة بيئة أفضل

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد