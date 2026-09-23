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بـ 20 لغة.. الأوقاف تتيح «مختصر الشمائل المحمدية» على منصتها الرقمية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بـ 20 لغة.. الأوقاف تتيح «مختصر الشمائل المحمدية» على منصتها الرقمية

الأوقاف
الأوقاف
إيمان طلعت

تتيح وزارة الأوقاف إصدار «مختصر الشمائل المحمدية» مترجمًا إلى عشرين لغة عالمية عبر منصة الأوقاف الرقمية ننشرها تباعًا، في إطار جهود الوزارة للتعريف بالشمائل المحمدية ونشر القيم والأخلاق النبوية، وتوظيف المنصات الرقمية والترجمة إلى لغات متعددة للوصول بالمحتوى الديني والثقافي إلى جمهور أوسع داخل مصر وخارجها.

سيرة النبي 

ويسهم هذا الإصدار في التعريف بجوانب من سيرة النبي ﷺ وشمائله وأخلاقه، وإبراز ما تتضمنه من قيم الرحمة والإنسانية وحسن التعامل.

ويأتي إصدار «مختصر الشمائل المحمدية» إحدى ثمرات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي التاسع، في إطار «ثمرات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي» التي أعلن عنها الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بما يجسد حرص الوزارة على تقديم إصدارات علمية وفكرية مترجمة إلى لغات عالمية، تسهم في التعريف بالقيم والأخلاق النبوية ونشرها على نطاق أوسع.

الأوقاف مختصر الشمائل المحمدية سيرة النبي السيرة النبوية

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