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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «زاد العزة» الـ282 إلى غزة.. 3871 طنًا من المساعدات الإنسانية

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمد البدوي

واصل الهلال الأحمر المصري جهوده في دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، عبر الدفع بقافلة جديدة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية، في ظل استمرار الاحتياجات المتزايدة داخل القطاع. 

إدخال المساعدات إلى غزة

وانطلقت قافلة «زاد العزة» الجديدة من الجانب المصري لمعبر رفح، متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، ضمن سلسلة القوافل التي تعمل على إدخال المساعدات إلى غزة. 

وتحمل القافلة مواد غذائية وإغاثية وطبية وبترولية، إلى جانب مستلزمات الإيواء، بما يعكس تنوع الاحتياجات التي تستهدفها المساعدات المصرية. 

 

تنسيق وتجهيز وإيصال المساعدات

وتأتي القافلة الجديدة في إطار الدور الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري في تنسيق وتجهيز وإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين.

تحركاته لإيصال المساعدات الإنسانية

واصل الهلال الأحمر المصري تحركاته لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، حيث أطلق، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قافلة جديدة ضمن سلسلة قوافل «زاد العزة» المتجهة من الأراضي المصرية إلى القطاع.

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وقال محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن القافلة الجديدة تحمل رقم 282 ضمن سلسلة القوافل التي يتم تجهيزها وإرسالها إلى قطاع غزة، وتضم أكثر من 3871 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الرميحي على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المساعدات التي تحملها القافلة تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والإغاثية والطبية، إلى جانب المواد البترولية المستخدمة في تشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية داخل قطاع غزة.

مساعدات غذائية وإغاثية متنوعة

وتضم القافلة كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، بينها الأرز والمكرونة والزيت والسكر والسمن والمعلبات والبقوليات، فضلًا عن السلال الغذائية والمواد الجافة التي تستهدف تلبية جانب من الاحتياجات الأساسية للأهالي داخل القطاع.

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كما تشمل الشاحنات مواد إغاثية ومستلزمات للإيواء، من بينها الخيام والأغطية والمراتب والملابس، إلى جانب المستلزمات الطبية والمواد اللازمة لدعم الخدمات الحيوية.

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى أن القافلة تحركت صباح اليوم من الساحة الأمامية لمعبر رفح من الجانب المصري، في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

تفتيش الشاحنات قبل دخول غزة

وأوضح محمد عادل أن الشاحنات تخضع عند معبر كرم أبو سالم لإجراءات التفتيش والمراجعة والتدقيق من جانب القوات الإسرائيلية الموجودة بالمعبر، لافتًا إلى استمرار عمليات التفتيش بالتزامن مع انتظار الشاحنات.

قافلة المساعدات الإنسانية الـ229 تتوجه إلي قطاع غزة

وأشار مراسل القناة إلى أن إجراءات التفتيش تسير بصورة بطيئة، بحسب ما نقله من موقع الحدث، موضحًا أن ذلك يؤثر على سرعة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

شاحنات تنتظر أمام معبر رفح

ولفت إلى وجود أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات مصطفة أمام معبر رفح من الجانب المصري، في انتظار السماح لها بالتحرك باتجاه معبر كرم أبو سالم لاستكمال الإجراءات المتبعة قبل دخولها إلى قطاع غزة.

وتأتي قافلة «زاد العزة» الجديدة في إطار الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر المصري لتنسيق وتجهيز وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين، مع استمرار تدفق الاحتياجات الغذائية والطبية والإغاثية داخل قطاع غزة.

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