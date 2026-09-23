الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 73,922 شهيدا

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,922 شهيدا، و 174,995 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت مستشفيات قطاع غزة، في بيان اليوم / الأربعاء /، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أنها استقبلت 3 شهداء، و18 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,402، والإصابات إلى 4,881، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 834، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.