محافظ قنا: سرعة التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال تنفيذ مشروع "حيّنا"

ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعاً لمتابعة آخر موقف تنفيذي لمشروع حيّنا بمنطقتي المعنا والحميدات بمدينة قنا، في إطار حرص المحافظة على متابعة المشروعات التنموية بما يحقق الصالح العام للمواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.

وتناول الاجتماع، الإجراءات المتبعة بشأن استقبال طلبات المواطنين والمستندات المطلوبة، إلى جانب آليات فحص الملفات المقدمة والتعامل معها من خلال الجهات المختصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

وأشار محافظ قنا، إلى أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والاستشارية، مؤكداً ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لخطوات تنفيذ المخططات، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات وتحقيق المستهدفات، وضمان تنفيذ المخططات التفصيلية على أرض الواقع بالشكل الذي يحقق الاستفادة المثلى من الأراضي، ويسهم في تنظيم التنمية والامتداد العمراني بمنطقتي المعنا والحميدات.

التنسيق المتواصل

كما شدد الببلاوي، على ضرورة التنسيق المتواصل بين الجهات المعنية ومجلس مدينة قنا، واتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإعمال المخططات التفصيلية على أرض الواقع، بما يضمن ضبط منظومة العمران ويحقق التنمية المستدامة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس وليد أبوالعباس، مستشار المحافظ للمشروعات، ومحمد قناوي، منسق مشروع "حيينا"، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندسة رضوى عبد الرحمن، مدير عام إدارة التخطيط العمراني، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.