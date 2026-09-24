الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تداعيات التصعيد الإقليمي على مصر والعراق

أفادت قناة إكسترا نيوز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم بحثا خلال اللقاء تداعيات المشهد الإقليمي الراهن على دول وشعوب المنطقة، خاصة مصر والعراق.

واستعرض الرئيس السيسي الرؤية الوطنية القائمة على الدعوة إلى تغليب الحلول السلمية للأزمات والنزاعات، ودعم المؤسسات الشرعية ومفهوم الدولة الوطنية الجامعة، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتجنب الانزلاق إلى موجة جديدة من التصعيد.

كما أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة قيام العراق بدور بناء في تعزيز الأمن الجماعي للدول العربية وصون مقدرات شعوب المنطقة، في ظل التطورات الإقليمية وتداعياتها على دول المنطقة.

من جانبه، أكد عمار الحكيم حرصه على التشاور مع الرئيس السيسي بشأن التطورات الإقليمية، والوقوف على رؤية مصر تجاه سبل خفض التصعيد والتوترات الجيوسياسية الراهنة، والنأي بالعراق عن تبعاتها السلبية.