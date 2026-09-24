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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رئيس قناة السويس يشهد تدشين واستلام قاطرتين عزم ولنشات للسياحة البحرية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم تدشين واستلام عدد من الوحدات البحرية الجديدة بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا، إلى جانب إجراء تجارب التشغيل النهائية لقاطرتين تمهيدًا لتسليمهما إلى شركة NERI الإيطالية، وذلك في إطار جهود توطين صناعة الوحدات البحرية والتوسع في الإنتاج والتصنيع المحلي.

وكان في استقبال رئيس الهيئة مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات الشركة، حيث تضمنت الجولة تفقد أعمال بناء وتصنيع الوحدات البحرية ومتابعة خطط التوسع الصناعي بالترسانة.

تدشين قاطرتين بقوة شد 90 طنًا

وشملت مراسم التدشين إطلاق قاطرتين جديدتين من طراز «عزم» بقوة شد 90 طنًا، وهما القاطرتان الخامسة والسادسة ضمن سلسلة القاطرات التي ينفذها «مصنع مصر للقاطرات».

وتبلغ أبعاد القاطرة الواحدة 32 مترًا طولًا و13.5 متر عرضًا، وغاطسها 6 أمتار، فيما تصل سرعتها إلى 12 عقدة، وبقوة شد تبلغ 90 طنًا.

كما شهدت الجولة إجراء التجارب النهائية لقاطرتي تصدير من طراز «عزم»، تمهيدًا لتسليمهما إلى شركة NERI الإيطالية.

«بحر».. لنشات جديدة للسياحة البحرية

وشهد الفريق أسامة ربيع أيضًا استلام أول لنشي رحلات من طراز «بحر»، وهما «بحر 1» و«بحر 2»، من إنتاج مصنع الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة.

وصُنّع اللنشان من الخشب والفايبر، وتبلغ سعة كل منهما 15 راكبًا، فيما يصل طول الواحد إلى 17 مترًا وعرضه 5 أمتار، وتبلغ سرعته 21 عقدة.

ومن المقرر تشغيل اللنشين في أغراض السياحة البحرية بقناة السويس.

منطقة صناعية على مساحة 50 ألف متر

وتفقد رئيس هيئة قناة السويس الأعمال الإنشائية الخاصة بالمنطقة الصناعية الحرة التابعة لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، والمقامة على مساحة تقترب من 50 ألف متر مربع.

ومن المخطط أن تضم المنطقة 3 مصانع، إلى جانب ساحة تخزين مغطاة وأخرى مكشوفة، ومبنى إداريًا ومبنى سكنيًا ومسجدًا، بما يدعم التوسع في صناعة الوحدات البحرية ورفع الطاقة الإنتاجية.

كما افتتح الفريق أسامة ربيع المبنى الإداري الجديد بالترسانة، والمقام على مساحة 1110 أمتار مربعة، ويضم مكاتب إدارية وقاعة مؤتمرات وقاعة اجتماعات، إلى جانب صالة طعام وغرف استقبال.

ربيع: نستهدف التوسع في توطين صناعة الوحدات البحرية

وأكد الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس تستهدف التوسع في جهود توطين صناعة الوحدات البحرية من خلال إقامة مجتمعات صناعية متكاملة تلبي احتياجات العمل بالقناة والموانئ المصرية، مع فتح آفاق جديدة أمام التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، من خلال شركة قناة السويس للقوارب الحديثة والمنطقة الحرة، تمثل انطلاقة نحو الأسواق الخارجية تحت شعار «صُنع في مصر».

وأشار رئيس الهيئة إلى أن شركة قناة السويس للقوارب الحديثة تقدم نموذجًا للتكامل والشراكة مع القطاع الخاص، بهدف رفع القدرة التشغيلية وزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميًا.

مباحثات مع وفد عُماني

وعلى هامش الجولة، عقد الفريق أسامة ربيع لقاءً مع وفد عُماني زار الترسانة للتعرف على أنشطة بناء الوحدات البحرية المختلفة.

وأبدى الوفد انطباعات إيجابية بشأن تطور الصناعة المصرية وقدرتها التنافسية إقليميًا، مع التأكيد على نقل صورة إيجابية إلى إدارة الشركة العُمانية واستكمال المباحثات والتواصل خلال الفترة المقبلة.

تطوير شامل للترسانة ورصيف بطول 500 متر

من جانبه، أكد مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، أن الشراكة مع هيئة قناة السويس أحدثت نقلة نوعية في مقومات الترسانة وبنيتها التحتية، من خلال تطوير ساحة الترسانة والرصيف البحري بطول 500 متر، إلى جانب تزويدها بالروافع والأوناش.

وأشار إلى أن الشركة تواصل تنفيذ تعاقداتها والتزاماتها بالتوازي، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم المشروعات المختلفة.

وفي ختام الجولة، شدد الفريق أسامة ربيع على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، مع مراعاة أعلى مستويات الجودة والدقة في تنفيذ الأعمال، بما يدعم استمرار توسع صناعة الوحدات البحرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصنعة محليًا.

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