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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يعيد ترتيب خريطة طرق الغردقة.. وتجربة تعديلات مرورية جديدة تبدأ 26 سبتمبر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعاد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ترتيب أولويات خطة الطرق والرصف بمدينة الغردقة للعام المالي 2026-2027، مع اعتماد عدد من المحاور والشوارع الرئيسية لإدراجها ضمن خطة التطوير، بالتوازي مع بدء إجراءات تجريبية لتعديلات مرورية قبل اعتمادها بصورة نهائية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمراجعة خطة الرصف ودراسة احتياجات الحركة المرورية بالمدينة، بحضور السكرتير العام للمحافظة، ومدير إدارة مرور البحر الأحمر وممثلي الإدارة، والأستاذ الدكتور وائل بخيت، أستاذ قسم هندسة المواصلات واستشاري الطرق بجامعة الإسكندرية، ومدير مكتب المحافظ، ومديري المشروعات والتخطيط ومتابعة الخطة والتخطيط العمراني والجيومكانية.

أولوية للمحاور الأكثر حركة والمناطق المكتملة المرافق

ووجّه محافظ البحر الأحمر بإعادة ترتيب خطة الرصف السابقة ووضع معايير جديدة لتحديد الأولويات، بحيث تتركز أعمال التطوير على المحاور الرئيسية التي تخدم أكبر عدد من قطاعات المدينة، مع مراعاة الكثافات المرورية والأهمية السياحية والبصرية وموقف تنفيذ أعمال المرافق.

وشدد البرقي على إعطاء الأولوية للمناطق التي انتهت بها أعمال المرافق، بما يسمح ببدء الرصف دون انتظار، ويمنع إعادة الحفر في الطرق بعد تطويرها.

كما وجّه بالتنسيق المسبق مع شركات وجهات المرافق، للتأكد من استكمال أعمال شبكات المياه والصرف والكهرباء والاتصالات وغيرها بالمناطق المستهدفة، قبل البدء في أعمال الرصف.

أبرز المحاور والشوارع المدرجة في خطة التطوير

وشملت قائمة المحاور والشوارع التي جرت مناقشتها وإدراج عدد منها ضمن خطة التطوير:

  • مسار الميدان 51 – ميدان السقالة – المسجد القطري.
  • طريق الشيراتون والشيراتون القديم.
  • الممشى السياحي.
  • طريق الخدمة بطريق النصر.
  • طريق خدمة الحجاز.
  • وصلة مبارك – الطريق الساحلي الأوسط عند مبارك 7.
  • مناطق مبارك 11 و12 و13 و14 والجيش.
  • منطقة بلوكات الميناء.
  • وصلات طريق المدارس.
  • مناطق المستلزمات وناصر والمشروعات.
  • منطقة الإنتركونتيننتال.
  • وصلة الحجاز – الهضبة.

وتمت الموافقة على عدد من المحاور والشوارع الرئيسية لإدراجها ضمن خطة العام المالي الجديد، مع إعادة مراجعة الأولويات وفقًا لاحتياجات المدينة ومعدلات الحركة وموقف أعمال المرافق.

طرح المشروعات وتجهيز مستندات التنفيذ

ووجّه البرقي باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لطرح المشروعات التي تمت الموافقة عليها، مع مراجعة وضبط مستندات الطرح والإشراف، تمهيدًا للبدء في التنفيذ وفق برنامج زمني واضح.

كما وجّه بإعداد خطة لوجستية متكاملة للتنسيق بين جهات التنفيذ وحيي شمال وجنوب الغردقة والجهات المسؤولة عن المرافق وإدارة مرور البحر الأحمر، لضمان تنظيم مراحل العمل ومنع تعارض أعمال الطرق مع المرافق أو الحركة المرورية.

تجربة تعديلات المرور قبل اعتمادها

وفي ملف الحركة المرورية، ناقش الاجتماع عددًا من التعديلات المقترحة على اتجاهات السير ببعض الشوارع والمحاور الرئيسية، مع التأكيد على عدم اعتماد أي تغيير بصورة نهائية قبل اختباره ميدانيًا وقياس تأثيره الفعلي على حركة السيارات.

ووجّه محافظ البحر الأحمر ببدء تجربة التعديلات المرورية اعتبارًا من السبت 26 سبتمبر 2026، على أن تتم متابعة حركة السيارات ورصد أي مشكلات قد تنتج عن تغيير المسارات، والعمل على معالجتها قبل اعتماد الاتجاهات الجديدة بصورة نهائية.

وأكد البرقي أن خطة طرق الغردقة للعام المالي 2026-2027 تستهدف تحقيق التكامل بين أعمال الرصف والمرافق والتخطيط العمراني وتنظيم الحركة المرورية، مع توجيه الاستثمارات إلى المحاور الأكثر احتياجًا والأعلى تأثيرًا في حركة المواطنين والزائرين، وسرعة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى الطرح والتنفيذ.

الغردقة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر

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