مواجهة الجفاف تبدأ من الحقل.. وزير الزراعة يبحث مع «إيكاردا» حلولًا جديدة للمزارعين

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور نزار حداد، المدير العام الجديد للمركز الدولي للبحوث الزراعية في الأراضي الجافة (إيكاردا)، لبحث سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمركز، وتطوير آليات العمل البحثي الميداني لمواجهة تحديات المياه والتغيرات المناخية.

وحضر اللقاء الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علي أبو سبع، المدير العام السابق للمركز، والدكتور محيي الدين عمر، مدير مكتب "إيكاردا" في مصر.

وقدم فاروق التهنئة للدكتور نزار حداد بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مؤكداً اعتزاز مصر بالشراكة التاريخية والممتدة مع منظمة "إيكاردا"، والتي أثمرت على مدار عقود عن مخرجات بحثية ملموسة ونقل للتكنولوجيات الزراعية الحديثة. كما وجه الوزير الشكر والتقدير للدكتوى علي أبو سبع على جهوده المثمرة وحرصه الدائم على دعم القطاع الزراعي المصري خلال فترة رئاسته للمركز.

واستعرض اللقاء أطر التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية ومكتب "إيكاردا" بالقاهرة، بالإضافة إلى استعراض البرامج البحثية الحالية والمستقبلية الخاصة باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير والبقوليات عالية الإنتاجية وأكثر تحملاً للجفاف والملوحة والحرارة المرتفعة.

وأكد وزير الزراعة أهمية ترجمة النتائج والبحوث العلمية إلى تطبيقات عملية يستفيد منها المزارع مباشرة في الحقل، مع التركيز على التوسع في التكنولوجيات الزراعية الحديثة وتطبيق الممارسات المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة استخدام مياه الري وتعزيز الأمن الغذائي.

من جانبه، أعرب الدكتور نزار حداد عن تقديره البالغ للتعاون المثمر مع وزارة الزراعة المصرية، مشيداً بالنهضة الزراعية والمشروعات القومية التي تشهدها مصر في مجال التوسع الأفقي والرأسي، ومؤكداً التزام "إيكاردا" بتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والتقني لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير حلول مستدامة للزراعة في الأراضي الجافة.