وحش الفئة الاقتصادية.. أوبو تغزو الأسواق بهاتف Oppo K14 Lite

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق هاتف أوبو K14 بتقنية الجيل الخامس وبطارية سعتها 7000 مللي أمبير.

وقد طرحت الشركة الآن هاتف K14 Lite كبديل أرخص بتقنية الجيل الرابع وبسعر مناسب وشاشة LCD مقاس 6.75 بوصة بدقة 1570×720 بكسل، وقد يتم تحديث الشاشة بمعدل 120 مرة في الثانية، ويبلغ سطوعها النموذجي 700 شمعة/م².

يعمل الجهاز بمعالج Unisoc T7250، وهو معالج منخفض التكلفة بتقنية 12 نانومتر.

ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X وذاكرة تخزين داخلية سعتها 64 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

ويتميز الجهاز بميزة مثيرة للاهتمام، وهي إمكانية توسيع سعة التخزين عبر منفذ microSD.

تأتي الكاميرا الرئيسية المزودة بضبط تلقائي للصورة في الخلف بدقة 13 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو وغيرها.

يتميز هاتف Oppo K14 Lite ببطارية كبيرة بسعة 7000 مللي أمبير، وهي متوفرة أيضًا على شكل شاحن متنقل Anker بسعة 25 ألف مللي أمبير (بسعر 104.99 دولارًا أمريكيًا على أمازون حاليًا).

ويمكن شحنه باستخدام شاحن سلكي بقدرة 15 واط أو شاحن سلكي عكسي بقدرة 5 واط.

أما بالنسبة للبرمجيات، فسيعمل جهاز K14 Lite تحديث ColorOS 16، وهو نظام مبني على نظام Android 16.

وتشمل المواصفات الأخرى قارئ بصمات الأصابع على الجانب، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وتقنية Bluetooth 5.2، وتقنية Wi-Fi 5، ومقاومة للغبار/الرذاذ بتصنيف IP64.

الملحقات الإلكترونية

يبلغ سمك الهاتف 9 ملم ويزن حوالي 215 جرامًا.

متوفر باللونين البنفسجي الفاتح والبني الحجري.

سعر هاتف Oppo K14 Lite بسعة 4 جيجابايت/64 جيجابايت هو 16,999 روبية هندية (حوالي 177 دولارًا أمريكيًا).