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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق إصدار هاري بوتر لهاتف Realme 16 Pro 5G.. المواصفات والسعر

هاتف Realme 16 Pro 5G
هاتف Realme 16 Pro 5G
لمياء الياسين

أطلقت شركة ريلمي هاتف Realme 16 Pro 5G إصدار هاري بوتر في الهند وأسواق عالمية أخرى، بعد أسابيع من الترويج له بتغليف مستوحى من هوجورتس . ويبلغ سعره 62,999 روبية هندية للنسخة الوحيدة المزودة بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت.
قامت شركة Realme بتطويره على أساس هاتف Realme 16 Pro 5G القياسي، الذي وصل  في يناير ، لذا فإن التغييرات تجميلية فقط - لا توجد تغييرات داخلية.

مواصفات وسعر هاتف Realme 16 Pro 

يمكنك شراء هاتف Realme 16 Pro 5G إصدار هاري بوتر من موقع Flipkart ومتاجر التجزئة في جميع أنحاء الهند. يتوفر الهاتف بلون واحد فقط، وهو البني السحري، وبسعة تخزين 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

تجدر الإشارة إلى السعر، إذ أن معظم التكلفة الإضافية تُخصص للتصميم والملحقات المستوحاة من هاري بوتر، وليس لتطوير المكونات. وقد أُطلق هاتف Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition ، وهو الإصدار السابق من Realme  بسعر 44,999 روبية هندية بسعة تخزين 512 جيجابايت. أما إصدار هاري بوتر، فيبلغ سعره 18,000 روبية هندية إضافية، بينما يوفر نصف سعة التخزين.

ميزات هاتف Realme 16 Pro إصدار هاري بوتر 

يحتوي الصندوق على رسالة قبول من هوجورتس وتذكرة قطار. كما تُرفق شركة Realme غطاءً للهاتف بشعار هوجورتس، ودبوسًا للهاتف، وبطاقات بريدية للشخصيات، وفواصل كتب تحمل شعارات بيوت هوجورتس.

ويتميز ظهر الهاتف بلمسة نهائية بنية اللون تشبه الجلد، بنقشة أرجيل مستوحاة من لعبة الشطرنج السحرية. ويتوسطه شعار هوجورتس بجانب اسم هاري بوتر.

وأعادت شركة Realme تصميم وحدة الكاميرا  حيث تعمل عدسات الكاميرا كعيون البومة.
يأتي البرنامج بتصميم مستوحى من هاري بوتر، مع أيقونات ثلاثية الأبعاد بارزة على شكل شعارات هوجورتس. كما تتميز بعض أيقونات التطبيقات بتصميمات مستوحاة من نفس الطابع. على سبيل المثال، يستخدم متجر السمات قبعة التوزيع، بينما تحمل أيقونة الآلة الحاسبة رمز رصيف تسعة وثلاثة أرباع. وتُضيف Realme أيضًا خلفيات مستوحاة من هوجورتس لإكمال المظهر.
يأتي هاتف Realme 16 Pro 5G إصدار هاري بوتر بشاشة OLED مسطحة من نوع LTPS مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K (1272 × 2772 بكسل). يدعم الهاتف معدل تحديث 144 هرتز وكثافة بكسل تبلغ 450 بكسل لكل بوصة. وتدّعي Realme أن سطوع الشاشة يصل إلى 6500 شمعة/م² كحد أقصى، و1400 شمعة/م² في وضع السطوع العالي.

ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7300 Max 5G بتقنية 4 نانومتر، مع وحدة معالجة رسوميات Arm Mali-G615. ويأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1. ويعمل بنظام Android 16 مع واجهة Realme UI 7، وتضمن Realme ثلاث سنوات من التحديثات الرئيسية للبرامج وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 ومستشعر HP5 بحجم 1/1.56 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. أما الكاميرا الأمامية، فهي OV50D بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4. ويدعم نظام الكاميرا تقنية LumaColor من Realme.
يحتوي الهاتف على بطارية تيتان بسعة 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 80 واط. كما أنه حاصل على تصنيفات IP66 وIP68 وIP69 وIP69K لمقاومة الغبار والماء.

وتشمل الميزات الأخرى منفذ الأشعة تحت الحمراء، ومستشعر بصمة ضوئي، ومنفذ USB 2.0 من النوع C. وتشمل خيارات الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الجيل الرابع LTE، وشبكة Wi-Fi 6، وتقنية Bluetooth 5.4، وتقنية NFC. يبلغ سمك الهاتف 7.8 ملم ووزنه 192 غرامًا.

هاتف Realme 16 Pro 5G إ شركة ريلمي هاتف Realme 15 Pro Game سعة تخزين شاشة OLED نظام Android 16 الجيل الخامس 5G

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