قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزناتي: المدرسة نموذج مصغر للمجتمع.. والمعلم حجر الزاوية في بناء الهوية المصرية
بمرتب 40 ألف جنيه.. تفاصيل وشروط 2300 فرصة عمل في محطة الضبعة النووية
جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس محافظة المنيا لمتابعة انتظام الدراسة
مخزون السلع يكفي عامًا.. شعبة المواد الغذائية تطمئن المواطنين بشأن الأسعار
نزل 2 جنيه مرة واحدة.. هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 21 سبتمبر في البنوك
رمضان قديروف يفوز بولاية رئاسية جديدة في الشيشان بـنسبة 99.85%
وزير الخارجية يبحث سبل حشد التمويل للمشروعات التنموية وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة
قبل مواجهتي أنجولا وجنوب السودان.. اكتمال صفوف منتخب مصر يبدأ اليوم
رئيس المتحف المصري الكبير يلتقي وزير الثقافة الإندونيسي لبحث تعزيز التعاون في مجال المتاحف
تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فاليات مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية
مرصد الأزهر يحذر من تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى.. 69 ألف مستوطن خلال عام
بعد قرار فصل عام لأي طالب يصور معلمه.. تربوي: عقاب جيد ومناسب للمخالفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاتها

إصدارات وألوان هاتف OnePlus 16
إصدارات وألوان هاتف OnePlus 16
لمياء الياسين

بدأت شركة ون بلس رسميًا بالترويج لجهازها الرائد القادم قبل موعد إطلاقه المتوقع في أكتوبر. صُمم الجهاز لتقديم أداء فائق، وسينافس هاتف iQOO 16، المقرر الكشف عنه في 29 سبتمبر في الصين. إليكم  التفاصيل الرسمية حول هاتف ون بلس 16 التي أكدتها الشركة حتى الآن.


 إصدارات وألوان هاتف OnePlus 16

كشفت شركة OnePlus رسمياً عن فتح باب الطلب المسبق لهاتفها المنتظر OnePlus 16، والذي يأتي بتصميم ثوري ومواصفات رائدة. وخطف إصدار Tomorrow Starlight الأنظار بفضل لوحته الخلفية المبتكرة المزودة بإضاءة تفاعلية مدمجة، تُبرز شعار العلامة التجارية والإحداثيات الفلكية بشكل ساحر وجذاب.

يأتي الهاتف بتصميم عصري يجمع بين الأناقة والعملية، حيث يتميز بزوايا دائرية واسعة، ووحدة كاميرا معدنية مربعة تمنحه مظهراً قوياً. كما أضافت الشركة مفتاح ذكاء اصطناعي (AI) قابل للتخصيص على الحافة اليسرى ليسهل عليك الوصول لأوامرك المفضلة بلمسة واحدة.

 إصدارات وألوان هاتف OnePlus 16

خيارات التخزين والذاكرة المتاحة:

12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت ذاكرة داخلية.

12 جيجابايت رام + 512 جيجابايت ذاكرة داخلية.

16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت ذاكرة داخلية.

16 جيجابايت رام + 1 تيرابايت ذاكرة داخلية (لأقصى أداء وسعة تخزين).

مواصفات هاتف OnePlus 16
بحسب التقارير الأخيرة، سيأتي هاتف OnePlus 16 بشاشة OLED مسطحة من نوع BOE X4، توفر معدل تحديث يبلغ 165 هرتز، ويرتفع إلى 185 هرتز أثناء جلسات الألعاب المُحسّنة. وسيعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro الرائد، ونظام تشغيل Android 17 المبني على واجهة ColorOS 17.

تعتمد هذه الميزات على بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير، مزودة بشريحة إدارة طاقة من أوبو لضمان كفاءة عالية في استهلاك الطاقة عند انخفاض الجهد. تشمل خيارات الشحن الشحن السلكي السريع بقدرة 100 واط، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي المريح بقدرة 50 واط.
سيحتوي الجزء الخلفي على نظام كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات. تتوسط النظام كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بحجم 1/1.4 بوصة، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل بحجم مستشعر 1/1.95 بوصة.

شركة ون بلس هاتف iQOO 16 هاتف ون بلس 16 iQOO 16 ذكاء اصطناعي كاميرا ثلاثية الشحن اللاسلكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

رمضان صبحي

مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

ترشيحاتنا

الإسكان

ادفع 1500 جنيه في الشهر.. تفاصيل إيجارات وحدات الإسكان الجديدة

تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

رسميا بالرابط.. خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

اشتراكات مترو الأنفاق

الأوراق والمستندات اللازمة.. خطوات استخراج اشتراك المترو للطلاب 2026

بالصور

في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة

روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها

سعره 60 ألف جنيه.. بوسي تتألق بفستان أنيق

بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في حفل دير جيست

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد