بمواصفات احترافية وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاتها

بدأت شركة ون بلس رسميًا بالترويج لجهازها الرائد القادم قبل موعد إطلاقه المتوقع في أكتوبر. صُمم الجهاز لتقديم أداء فائق، وسينافس هاتف iQOO 16، المقرر الكشف عنه في 29 سبتمبر في الصين. إليكم التفاصيل الرسمية حول هاتف ون بلس 16 التي أكدتها الشركة حتى الآن.



إصدارات وألوان هاتف OnePlus 16



كشفت شركة OnePlus رسمياً عن فتح باب الطلب المسبق لهاتفها المنتظر OnePlus 16، والذي يأتي بتصميم ثوري ومواصفات رائدة. وخطف إصدار Tomorrow Starlight الأنظار بفضل لوحته الخلفية المبتكرة المزودة بإضاءة تفاعلية مدمجة، تُبرز شعار العلامة التجارية والإحداثيات الفلكية بشكل ساحر وجذاب.

يأتي الهاتف بتصميم عصري يجمع بين الأناقة والعملية، حيث يتميز بزوايا دائرية واسعة، ووحدة كاميرا معدنية مربعة تمنحه مظهراً قوياً. كما أضافت الشركة مفتاح ذكاء اصطناعي (AI) قابل للتخصيص على الحافة اليسرى ليسهل عليك الوصول لأوامرك المفضلة بلمسة واحدة.

إصدارات وألوان هاتف OnePlus 16

خيارات التخزين والذاكرة المتاحة:

12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت ذاكرة داخلية.

12 جيجابايت رام + 512 جيجابايت ذاكرة داخلية.

16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت ذاكرة داخلية.

16 جيجابايت رام + 1 تيرابايت ذاكرة داخلية (لأقصى أداء وسعة تخزين).

مواصفات هاتف OnePlus 16

بحسب التقارير الأخيرة، سيأتي هاتف OnePlus 16 بشاشة OLED مسطحة من نوع BOE X4، توفر معدل تحديث يبلغ 165 هرتز، ويرتفع إلى 185 هرتز أثناء جلسات الألعاب المُحسّنة. وسيعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro الرائد، ونظام تشغيل Android 17 المبني على واجهة ColorOS 17.

تعتمد هذه الميزات على بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير، مزودة بشريحة إدارة طاقة من أوبو لضمان كفاءة عالية في استهلاك الطاقة عند انخفاض الجهد. تشمل خيارات الشحن الشحن السلكي السريع بقدرة 100 واط، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي المريح بقدرة 50 واط.

سيحتوي الجزء الخلفي على نظام كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات. تتوسط النظام كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بحجم 1/1.4 بوصة، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل بحجم مستشعر 1/1.95 بوصة.