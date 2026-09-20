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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بالتزامن مع إطلاق iPhone 18 Pro.. عروض وخصومات كبرى على هواتف آيفون وسامسونج القابلة للطي

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
احمد الشريف

انطلقت المبيعات الرسمية لهاتفي "iPhone 18 Pro" و"iPhone 18 Pro Max" في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية و64 دولة حول العالم بأسعار تشهد زيادة قدرها 100 دولار، بالتزامن مع تسجيل أسعار مرتفعة للنسخ المجددة من الجيل السابق ورد سريع من سامسونج بتخفيضات سعرية كبرى على سلسلة هواتف Galaxy Z8، وفقاً لما أورده تقرير أعده الكاتب بيتر ونشره موقع GSMArena التقني المتخصص.

قائمة أسعار فئات iPhone 18 Pro 

أوضح التقرير أن أسعار هاتف iPhone 18 Pro تبدأ رسمياً من 1,200 دولار لسعة 256 جيجابايت، وتصل إلى 1,400 دولار لسعة 512 جيجابايت، و1,800 دولار لسعة 1 تيرابايت، وصولاً إلى 2,400 دولار لنسخة 2 تيرابايت. 

في حين يبدأ سعر هاتف iPhone 18 Pro Max من 1,300 دولار لسعة 256 جيجابايت، ويصل إلى 2,500 دولار لأعلى سعة تخزينية. ويتميز الجيل الجديد بمعالج "A20 Pro" المصنع بتقنية 2 نانومتر، وفتحة عدسة متغيرة، وشحن فائق السرعة يصل إلى 50% في غضون 15 دقيقة فقط.

مفارقة سعرية في مبيعات هواتف iPhone 17 Pro 

أشار المصدر إلى ظاهرة غير مألوفة في منصات التجارة الإلكترونية مثل أمازون وولمارت؛ حيث تباع هواتف iPhone 17 Pro Max المجددة المعتمدة بسعر يماثل سعرها الأصلي قبل عام عند 1,200 دولار لنسخة 256 جيجابايت، بينما تباع هواتف iPhone 17 Pro المجددة بنحو 972 دولاراً. 

ويعود هذا التماسك السعري إلى الزيادات العامة التي فرضتها آبل على أسعار هواتف العام الماضي المتبقية في متجرها، مما أبقى القيمة السوقية للأجهزة القديمة مرتفعة على غير العادة.

طرح ساعات Apple Watch Series 12 

بيّن تقرير موقع GSMArena أن الأسبوع الجاري شهد أيضاً وصول حزمة ملحقات وأجهزة آبل الذكية إلى المتاجر؛ شملت سماعات "AirPods 5" بسعر يبدأ من 130 دولاراً للطراز التقليدي و150 دولاراً لعلبة الشحن اللاسلكي، وساعات "Apple Watch Series 12" بأسعار تتراوح بين 390 و550 دولاراً، وساعة "Apple Watch Ultra 4" المصنوعة من التيتانيوم بسعر 800 دولار، مع تأجيل طرح هاتف iPhone Duo القابل للطي إلى أواخر شهر أكتوبر القادم.

سامسونج تواجه إطلاقات آبل 

ذكر التقرير أن شركة سامسونج سارعت لمنافسة هواتف آبل الجديدة من خلال تطبيق خصومات فورية على أحدث هواتفها القابلة للطي؛ حيث خفضت سعر هاتف "Galaxy Z Fold8" بمقدار 250 دولاراً ليبدأ من 1,650 دولاراً متفوقاً في خفة وزنه البالغ 201 جرام، كما قدمت خصماً قدره 300 دولار على هاتف "Galaxy Z Fold8 Ultra" المزود بكاميرا 200 ميجابكسل ليبدأ من 1,800 دولار، إلى جانب خصم بقيمة 150 دولاراً على هاتف "Galaxy Z Flip8" ليتاح بسعر 1,050 دولاراً.

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