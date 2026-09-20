خبير اقتصادي: أسعار الوقود بمصر سترتفع في حالة واحدة

أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن قيمة أغلب العملات في دول العالم انخفضت 78%، وقيمة الجنيه المصري انخفضت 85% ، والدولار الأمريكي انخفض 30%، والجنيه الاستريليني انخفض 30%، والـ ين الياباني 78%، لافتا إلى أن ظروف مصر الاقتصادية لم يمر بها أي دولة في العالم وعلى رأسها أحداث 2011 وما قامت به جماعة الإخوان من تخريب أثر على الدولة.

مبررات حجم الدين وتداعياته

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: 2011 أعادت مصر 30 سنة للوراء وزادات مشكلة الديون، وأكتوبر المقبل سيتم عقد المؤتمر الاقتصادي من قبل الحكومة الذي سيكشف مبررات حجم هذا الدين وتداعياته والخسائر.

الحرب الروسية الأوكرانية

وبشأن أحداث مضيق باب المندب والحرب الروسية الأوكرانية، تابع بدرة: مصر بعيدة عن الحرب ولكن أضرارها وصلت لنا سواء على مستوى وسائل الشحن او إيرادات قناة السويس، وسعر برميل النفط لو زاد في العالم لـ 100 أو 110 دولار سترتفع أسعار البترول في مصر.

ونوه بأن التضخم في زيادة وتداعيات الحرب أضرارها مستمر من سنة لـ سنة ونصف، وسعر الفائدة لم ينخفض، وهناك توقعات بتثبيت سعر الفائدة في حالة التفاؤل ما لم يحدث أمر طارئ لزيادتها.