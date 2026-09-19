عموتة يعود إلى القاهرة لقيادة الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك وبترول أسيوط

يعود المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة مساء غد الأحد، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها خلال فترة الراحة السلبية التي منحها للاعبي الفريق.

عموتة يعود إلى القاهرة

كان عموتة قد قرر منح لاعبي الأهلي راحة لمدة أربعة أيام، عقب خوض مواجهة أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري، والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين دون رد.

وسجل ثنائية الأهلي في المباراة كل من أحمد سيد زيزو وحسين الشحات، ليواصل الفريق مشواره في المسابقة المحلية ويغلق صفحة اللقاء، قبل بدء الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته الجماعية بعد غد الاثنين، تحت قيادة الحسين عموتة، استعدادًا لسلسلة من المواجهات المهمة التي تنتظر الفريق خلال الفترة المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري.

ويبدأ الأهلي تحضيراته لمواجهة بترول أسيوط، المقرر إقامتها يوم 7 أكتوبر المقبل ضمن منافسات كأس العاصمة، قبل أن تتجه أنظار الفريق بعدها بأربعة أيام إلى مواجهة قوية أمام الزمالك في مباراة الديربي، والتي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي خلال الفترة المقبلة إلى رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية في مختلف البطولات.