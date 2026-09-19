الخريف يقترب.. تقلبات جوية وأمطار مع تغيرات في حركة الرياح بمصر

لم يتبقَ سوى أيام قليلة على انتهاء فصل الصيف 2026، واستقبال فصل الخريف فلكيًا في مصر يوم 23 سبتمبر 2026، بالتزامن مع حدوث الاعتدال الخريفي، لتبدأ معه مرحلة انتقالية تشهد تغيرات تدريجية في درجات الحرارة وحركة الرياح وتوزيعات الضغط الجوي.

ومع بداية الخريف، تتغير الأنماط الجوية تدريجيًا، ما يفتح المجال أمام ظهور حالات من عدم الاستقرار الجوي خلال بعض فترات الفصل، إلى جانب زيادة فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق وفقًا لطبيعة كل حالة جوية.

تراجع تأثير المرتفع شبه المداري

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن التغيرات التي يشهدها الطقس خلال فصل الخريف لا تقتصر على انخفاض درجات الحرارة، إذ يبدأ تأثير المرتفع شبه المداري في التراجع تدريجيًا.

ويتزامن ذلك مع زيادة فرص ظهور المنخفضات الجوية القادمة من جهة الغرب، بينما قد يمتد منخفض البحر الأحمر شمالًا في بعض الحالات، وهو ما يؤدي إلى تغيرات في طبيعة الأجواء وحركة الكتل الهوائية.

مناطق معرضة للتقلبات الجوية

تشير توقعات الأرصاد إلى أن بعض المناطق قد تكون أكثر عرضة لحالات عدم الاستقرار الجوي، خاصة مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وسواحل البلاد، وذلك بحسب طبيعة الحالة الجوية ومراكز المنخفضات وحركة الكتل الهوائية المصاحبة لها.

وتنشط الرياح أحيانًا مع مرور المنخفضات الجوية، في ظل التغير التدريجي في أنماط حركة الرياح واختلاف مراكز الضغط الجوي.

الخريف ليس انخفاضًا في الحرارة فقط

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الخريف في مصر لا يعني فقط انخفاض درجات الحرارة، وإنما يمثل مرحلة انتقالية تتغير خلالها توزيعات الضغط الجوي، وتزداد معها تدريجيًا فرص التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، وصولًا إلى الأنماط الأكثر برودة واستقرارًا المرتبطة بفصل الشتاء.

ويستمر فصل الخريف فلكيًا هذا العام حتى 21 ديسمبر 2026، وفق الحسابات الفلكية.

الأرصاد تتابع تطورات الطقس

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة تطورات النماذج والتغيرات الجوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور الحالات الجوية التي قد يصاحبها نشاط للرياح أو سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

ومع اقتراب بداية الخريف، تدخل مصر تدريجيًا مرحلة انتقالية تتسم بتغير سريع في عناصر الطقس، سواء درجات الحرارة أو حركة الرياح أو توزيعات الضغط الجوي.

وتظل متابعة النشرات والتوقعات الرسمية مهمة خلال هذه الفترة، خاصة مع احتمالية ظهور حالات جوية مختلفة من منطقة إلى أخرى مع تقدم فصل الخريف.