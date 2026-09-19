استعدادا للشتاء.. تطهير واختبار بالوعات تصريف مياه الأمطار في العجوزة

تواصل الأجهزة التنفيذية بحي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، أعمال تطهير واختبار بالوعات تصريف مياه الأمطار بشارعي النيل و26 يوليو، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة وإشراف ميداني من الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة.

يأتي ذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لاستقبال فصل الشتاء، ورفع كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار،

والتأكد من جاهزية البالوعات وكفاءتها في تصريف المياه، بما يسهم في الحد من تجمعات المياه بالشوارع والحفاظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

وذلك ضمن خطة الحي المستمرة لرفع كفاءة الشوارع والاستعداد الكامل للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وجار العمل والمتابعة الميدانية المستمرة.