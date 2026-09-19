علشان ولادنا.. محافظ الجيزة يتابع نتائج الحملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «علشان ولادنا»، والتي انطلقت بتاريخ ٢٥ أغسطس بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح، للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والتغذية السليمة للأم والأطفال والوقاية من الأمراض.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري حرص المحافظة على استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من أنشطة الحملة والتي من المقرر أن تستمر في تقديم خدماتها حتى نهاية نوفمبر، ورفع درجة التعاون بين أجهزة المحافظة لتحقيق المستهدف منها، ووصول خدماتها إلى كافة الراغبين في الحصول على الخدمات التي تتضمنها الفعاليات.

وأشار تقرير بنتائج الحملة إلى استفادة ٣٧٦٩٤ من فعالياتها بنطاق المراكز والمدن وتوابعها، وصرف ٢٦٦٤٠ وسيلة لمنع الحمل للسيدات المترددات على مقار الحملة.

كما كشف التقرير عن تنظيم عدد من دورات التوعية والإرشاد، وتنفيذ حملات للإعلان عن الحملة وفعالياتها بالقرى والنجوع والعزب، بالتعاون مع الرائدات الريفيات.