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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يبحث شكاوى المواطنين ويسلم عقود عمل لذوي الهمم

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءاته الدورية مع المواطنين حيث عقد اللقاء الأسبوعي للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والوقوف على أبرز المشكلات التي تواجههم، مع توجيه الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة بحثها والتعامل معها، في إطار حرص المحافظة على أن يكون التواصل المباشر مع المواطنين ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات والاستجابة لمشكلاتهم.

وفي لفتة تؤكد اهتمام المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم، قام محافظ الجيزة خلال اللقاء، بتسليم عقود عمل لكل من جمال محمد محمد عبد الواحد، من أبناء أطفيح، و رضا محمد إبراهيم محمود، من أبناء مركز ومدينة أوسيم، و أحمد محمد محمود، من أبناء بولاق الدكرور، من ذوي الهمم، وعبد الفتاح عاصم عبد الفتاح شحات، من أبناء بولاق الدكرور، للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع مديرية العمل بالجيزة بما يسهم في توفير فرص عمل ملائمة وفتح آفاق أكبر أمام ذوي الهمم للاندماج في سوق العمل.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين بشارع الدكتور فؤاد سعيد بالعمرانية بشأن التضرر من عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن مخالفات بالعقار المشار إليه، وتحويل الجراجات إلى محال تجارية ومخازن
وعلى الفور وجّه محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية ببحث الشكوي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .

كما بحث المحافظ الشكوى المقدمة من إحدى سكان برج المدينة المنورة بشارع إبراهيم حمادة، المتفرع من شارع الزهراء بالعمرانية، بشأن التضرر من قيام إحدى السكان بالتعدي على سطح العقار وغلقه وتركيب باب حديد بما يعوق وصول السكان إلى خزانات المياه أو أي خدمات تقدم لهم . ووجّه المحافظ رئيس حي العمرانية بتنفيذ قرار إزالة الباب، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الشاكية والمشكو في حقها لفتح السطح.

كما بحث المحافظ شكوى أحد المواطنين المقيمين بشارع أحمد الخشاب المتفرع من شارع العزبة الشرقية بالمعتمدية في كرداسة، بشأن التضرر من قيام أحد الجيران ببناء عقار مما ترتب عليه حدوث تشققات وتصدعات بالعقار . 
وكلف محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة كرداسة بإعادة عرض العقار المتضرر على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لبيان مدى ارتباط التصدعات بأعمال البناء التي تمت بالعقار المجاور من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت تسبب تلك الأعمال في حدوث التصدعات.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة ذوي الهمم عقود عمل شكاوى المواطنين

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