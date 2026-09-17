محافظ الجيزة: تحديد النقاط المستهدفة للتشجير ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لبحث عدد من ملفات الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة بحث وتحديد كافة النقاط الممكن استهدافها لتنفيذ أعمال التشجير ضمن مبادرة «١٠٠ مليون شجرة» التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية لرفع مستوى جودة البيئة ودعم عوامل الاستدامة.

وناقش محافظ الجيزة مع الحضور المقترحات الخاصة بسبل رعاية الأشجار المقرر زراعتها بمختلف القطاعات وتوفير مصادر الري اللازمة لها وفقًا لطبيعة كل قطاع بالأحياء والمراكز والمدن بالاعتماد على منظومات إعادة تدوير المياه لترشيد الاستهلاك، مشددًا على سرعة إعداد مخطط الأعمال والجدول الزمني للانتهاء منها.

كما أكد المحافظ ضرورة اتباع الإجراءات البيئية اللازمة حال التعامل مع الحدائق والمتنزهات الواقعة بأي من مسارات أعمال التطوير الجارية بنطاق المحافظة وذلك للحفاظ على الأشجار وخاصة المعمرة منها، والتي تعد جزءًا من هوية المناطق الواقعة بها.

وبذات السياق تابع المحافظ جهود الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة وتحسين البيئة بعدد من النقاط الساخنة بنطاق المحافظة موجهًا بضرورة التوسع في منظومة الجمع السكني والتعاون مع المجتمع المدني فيما يتعلق بتشغيل وتسيير أفراد وسيارات ومعدات الجمع، لمنع تراكم المخلفات بالشوارع.

كما استجاب المحافظ لطلبات عدد من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لدعم منظومة النظافة حيث وجه رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بسرعة توفير المعدات والسيارات والعمالة اللازمة ودعم الأعمال بنطاق كل منهم مشددًا على تكثيف المتابعة والرقابة لرصد أعمال الفرز العشوائي ومكافحتها لحين القضاء عليها، واستمرار أعمال التحسين ورفع كفاءة أنفاق الطريق الدائري واستثمارها في إقامة أنشطة وخدمات لمنع إعادة شغلها وتكرار تراكم المخلفات بها.

وتضمن الاجتماع عرضًا لمستهدفات الموجة الـ٣٠ لإزالة التعديات، والتي أشار بشأنها محافظ الجيزة إلى سرعة بحث المستهدفات بكل حي ومركز ومدينة، ووضع خطط الإزالة ورفع المخلفات بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حال عدم تقدم المالك بما يثبت جديته في إنهاء طلب التقنين المتقدم به.