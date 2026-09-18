عضو بمركز الأزهر للفتوى: تربية الأبناء على الاستماع للآخر من أهم آداب الحوار

أكد الشيخ السيد محمد عرفة، عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أن تربية الأبناء على الآداب والقيم والأخلاق تحتاج إلى جهد مستمر من الوالدين، مشيرًا إلى أهمية غرس احترام الآخرين والاستماع إليهم وتعليم الأطفال آداب الحوار.

وقال عرفة، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، إن التربية تهدف إلى غرس الآداب والقيم والأخلاق في نفوس الأبناء، مؤكدًا أن دور الوالدين لا يقتصر على توجيه الطفل، وإنما يشمل تعليمه كيفية بناء علاقات قائمة على الود والاحترام والتعامل مع الآخرين دون الاعتداء عليهم أو الانتقاص من قدرهم.

وأوضح أن تعليم الطفل احترام الآخرين لا يعني فقط احترام من هم أكبر سنًا، وإنما يشمل الاستماع إلى الطرف الآخر حتى في حالة الاختلاف معه، مشيرًا إلى أهمية أن يتعلم الأبناء عدم مقاطعة الآخرين أثناء الحديث.

وأضاف أن من آداب الحديث أن يستمع الشخص إلى المتحدث حتى ينتهي من كلامه، ثم يبدأ في الرد والتعليق، موضحًا أن هذا السلوك يجب أن يبدأ داخل الأسرة، من خلال تعليم الزوج والزوجة الاستماع إلى بعضهما، وكذلك تدريب الأبناء على الاستماع إلى إخوتهم قبل التعليق على حديثهم.

وشدد عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية على ضرورة أن تمتد هذه القيم إلى التعاملات اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية نشر ثقافة الاستماع والحوار في تربية الأبناء وفي العلاقات بين أفراد المجتمع.