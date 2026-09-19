3 بدائل للاختيار.. التعليم العالي تعلن حل مشكلة المتقدمين لكلية الطب بجامعة شرق بورسعيد

وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بسرعة دراسة أوضاع الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية طب جامعة شرق بورسعيد، وعددهم 85 طالبا، وبحث الحلول التي تحافظ على مستقبلهم ومصلحتهم التعليمية.

وانتهت مناقشات لجنة القطاع الطبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى إتاحة 3 بدائل أمام الطلاب الذين لم يتمكنوا حتى الآن من تسوية أوضاعهم التعليمية:

أولًا: إتاحة الالتحاق بكلية الصيدلة بجامعة شرق بورسعيد الأهلية للراغبين في الاستمرار بالجامعة في تخصص آخر.

ثانيًا: إتاحة الالتحاق بكليتي طب الأسنان والعلاج الطبيعي بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، وفقًا لمجموع كل طالب.

ثالثًا: إتاحة الالتحاق بكليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي بجامعة الملك سلمان الدولية، وفقًا لمجموع كل طالب والحدود الدنيا المعتمدة.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن رئيس جامعة شرق بورسعيد سيبدأ حوارًا مع الطلاب للتعرف على رغباتهم وتحديد الاختيار المناسب لكل طالب وفقًا للبدائل والضوابط المحددة.

وأوضح أن تحديد أعداد الطلاب بكليات الطب يستند إلى تقييم الموارد البشرية والمادية، ومدى جاهزية المستشفى الجامعي لتوفير التدريب الإكلينيكي اللازم.