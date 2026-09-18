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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأولي على زراعة بنها تناشد وزير التعليم العالي: أطالب بحقي في التعيين كمعيدة

زينب محمد
زينب محمد
يمنى عبد الظاهر

ناشدت زينب محمد، الحاصلة على المركز الأول بكلية الزراعة بجامعة بنها دفعة 2026، وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بنها، التدخل للنظر في موقفها بشأن التعيين كمعيدة، مؤكدة حصولها على تقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.

وقالت زينب، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تحتفظ ببيان درجاتها الرسمي، موضحًا أنها كانت الأولى على قسمها طوال سنوات الدراسة، قبل أن تتصدر أيضًا ترتيب كلية الزراعة بجامعة بنها في دفعتها.

وأوضحت أنها منذ التحاقها بالكلية تلقت تأكيدات متكررة بأن الطالب الأول على القسم سيتم تعيينه معيدًا وفقًا للخطة الخمسية للكلية، مشيرة إلى أن هذا الأمر تكرر أمام الطلاب أكثر من مرة طوال فترة دراستها.

وأضافت زينب أن الأمور تغيرت عقب تخرجها، إذ أكدت أن أعضاء هيئة التدريس أخبروها بعدم وجود احتياج لتعيين معيدين في عام تخرجها، لان الخطة الخمسية لا تتضمن تعيينات معيدين .

واختتمت مناشدتها قائلة إنها تطالب بالحصول على حقها وفقًا للقانون، داعية الجهات المعنية إلى فحص موقفها وبيان مدى أحقيتها في التعيين، خاصة مع تصدرها ترتيب دفعتها وتخرجها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف

زينب محمد بكلية الزراعة جامعة بنها الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير التعليم العالي رئيس جامعة بنها

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