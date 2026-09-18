​وزيرا التعليم العالي والتضامن ومحافظ القاهرة يشهدون انطلاق فعاليات ملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

​تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

وذلك تزامنًا مع مرور عقد كامل على انطلاق الملتقى الداعم لمواهب أصحاب القدرات الخاصة، ذلك بحضور: سهير عبد القادر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أولادنا" -رئيسة الملتقى، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني الأهلي التنموي، الدكتورة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج -السابقة-، الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، عمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، الدكتور أشرف رضا، نائب رئيس مؤسسة "أولادنا"، الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وعدد من السفراء والفنانين والشخصيات العامة وأعضاء لجان التحكيم.



و​أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، أن الرعاية الكريمة والمتواصلة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للملتقى على مدار 10 سنوات تُجسد الإرادة السياسية الرشيدة والإيمان العميق بحقوق أصحاب القدرات الخاصة، وتضع تمكينهم وإبراز مواهبهم في صدارة أهداف بناء الإنسان المصري، مشيراً إلى أن هذه الرعاية منحت الحدث ثقلاً دولياً ورسخت مكانة مصر كحاضنة للإبداع الإنساني، ورائدة في ترسيخ العدالة الثقافية، والدمج المجتمعي الشامل.



​وأوضح قنصوة، أن الملتقى نجح عبر مسيرته في تحويل الفن من أداة تعبير مجردة إلى منصة حقيقية للإبداع الثقافي لأبنائنا ذوي الهمم، عبر دمجهم الطبيعي مع مجتمعهم، وحثهم على تطوير قدراتهم الإبداعية، وتعظيمها، مشيراً إلى أن المشاركة الدولية الواسعة بالملتقى تُكرس أواصر التواصل الإنساني والتقارب بين الشعوب، إلى جانب كونها تُمثل ثمرة للتكامل والشراكة البناءة بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني لإتاحة الإمكانات الفنية واللوجستية كافة، لإظهار طاقات ذوي الهمم بصورة تليق بقيمة مكانة مصر الثقافية والإنسانية.



من جانبها أعربت سهير عبد القادر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أولادنا" -رئيسة الملتقى-، عن خالص امتنانها لوزارة الثقافة، والشركاء والوفود المشاركة كافة، موضحة أن الملتقى في دورته العاشرة، التي تُقام تحت شعار "10 سنين سعادة وحب"، خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر، يواصل تقديم دوره كمنصة عالمية تجمع الموهوبين للتأكيد على أن الإبداع قادر على تجاوز كل التحديات، وتوفير أقصى درجات الدمج النفسي والمجتمعي.

وأوضحت عبد القادر، أن هذه الدورة تزخر بفرحة 10 سنوات، انطلقت عام 2017، وكللت برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للملتقى، وإطلاق فخامته عام 2018 عامًا لذوي الهمم، وأكدت أن الملتقى قد ازداد عدد الأولاد المشاركين به، كذلك عدد الدول، ليصل عددها إلى 55 دولة عربية وأجنبية، وأعلنت إطلاق مشروع للتمكين الاقتصادي المستدام لأولادنا بعنوان "كافية فرحة"، بالشراكة مع كيانات وطنية، ويدار بإدارة احترافية للمحافظة عليه، سيتم افتتاحه 20 سبتمبر الجاري.



​وخلال الحفل-الذي قدمته الإعلامية جاسمين طه زكي-، حرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، على مشاركة رئيسة الملتقى، في تكريم عدد من الشخصيات الفنية والمجتمعية، تقديرًا لمسيرتهم وإسهاماتهم المجتمعية البناءة ودورهم في دعم وتمكين أصحاب القدرات الخاصة؛ حيث شملت قائمة المكرمين كلاً من: "الفنان الكبير خالد زكي -عن دوره في مسلسل "فخر الدلتا"-، الفنانة القديرة ريهام عبد الغفور والفنان حمزة العيلي -لمناقشتهما قضية اجتماعية في مسلسل "حكاية نرجس"-، الناشطة المجتمعية سهى أبو غرارة -عن تقديم نموذج ناجح من ذوي القدرات الخاصة-، إلى جانب تكريم أحد النماذج المُلهمة لتجسيد ذوي القدرات الخاصة دولياً، حيث: "الفنان علاء مقداد -من فلسطين لتجسيده نموذج مُلهم لذوي القدرات الخاصة من قصار القامة -، الممثل الفرنسي جيفري باجنت -عن نجاحه في تجسيد أحد رموز القدرات الخاصة ودوره في مسلسل "أسرار القلب".



واستهل الحفل -الذي أخرجه الفنان وليد عوني- بالسلام الجمهوري، ثم تقديم فقرة غنائية بعنوان "10 سنين" أداء الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان أمير صلاح الدين، بمشاركة أبناء "أولادنا"، من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وألحان الموزع شريف حمدان، كما عُرض فيديو وثائقي استعرض المشاركات المصرية والدولية موجهاً الشكر للسادة الوزراء الداعمين والمشاركين بالملتقى على مدار 10 سنوات متعاقبة.، كما شهد محيط ساحة المسرح الكبير بدار الأوبرا -قبيل حفل الافتتاح- مجموعة متنوعة من العروض الفنية الفلكلورية والشعبية والدولية.



​وتضمن الحفل مجموعة متنوعة من اللوحات الاستعراضية والفلكلورية الدولية، شملت عرض "التنين الصيني"، و عروضاً فنية من سريلانكا، والكونغو الديمقراطية بمصاحبة عرض "الأسد الإفريقي"، إلى جانب تقديم عرض فرعوني "حورس" من أداء أبناء "أولادنا".



كما شهدت الاحتفالية تقديم لجان التحكيم الدولية، والتي شملت: لجنة إبداعات أولادنا في الفنون التشكيلية والحرف اليدوية، لجنة إبداعات أولادنا في الغناء والموسيقى والاستعراض، لجنة إبداعات أولادنا في السينما والمسرح والشعر.



​واستكملت الفعاليات بعرض فيلم الرسوم المتحركة المصري "إيسو"، وفقرة استعراضية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، إضافة إلى فقرات فنية لوفود اليونان وبلغاريا وفلسطين ولبنان، وعزف موسيقي للفنانة نسمة عبد العزيز على آلة "الماريمبا" بمشاركة أبناء الملتقى، وإلقاء شعري قدمه الطفل بلال عطية، بمصاحبة المخرج وليد عوني.



واختُتمت الفقرات الاستعراضية بأغنية "10 على 10" التي قدمتها الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود بمشاركة أطفال "أولادنا"، وهي من كلمات عبد الله حسن وألحان شريف حمدان.



​تجدر الإشارة إلى أن ملتقى "أولادنا" الدولي يُعد أحد أبرز المبادرات الثقافية والمجتمعية الراعية لذوي القدرات الخاصة على مستوى المنطقة؛ إذ يهدف على مدار دوراته المتعاقبة إلى اكتشاف وصقل مواهبهم في مختلف الفنون التشكيلية والاستعراضية والموسيقية والسينمائية، وإتاحة المساحة لهم للتعبير عن قدراتهم، ومشاركة إبداعاتهم مع نظرائهم من مختلف دول العالم، بما يعزز قيم التسامح والسلام ويفتح آفاقاً جديدة لتمكينهم وصنع مستقبل أكثر شمولاً وإنسانية.