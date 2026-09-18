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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل رياضي: بيراميدز من أقوى فرق الدوري.. وموكوينا يعوض غياب المهاجم

بيراميدز
بيراميدز
رحمة سمير

أكد عماد غنيم، المحلل الرياضي، أن بيراميدز قدم واحدة من أسوأ مبارياته أمام الشرقية إنبي، رغم نجاحه في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك ميزة مهمة تتمثل في قدرته على العودة وتحقيق الفوز حتى عندما يكون متأخرًا في النتيجة.

وأوضح عماد غنيم خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن بيراميدز يمتلك هذا الموسم قائمة قوية تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين، لافتًا إلى أن 25 لاعبًا من قائمة الفريق شاركوا حتى الآن، وهو ما يعكس قوة المنافسة داخل الفريق وتنوع الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني.

موكوينا وإدارة قائمة اللاعبين

وأشار المحلل الرياضي إلى أن رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، نجح في إدارة الفريق والاستفادة من عناصره، موضحًا أن النادي يعتمد في عقود بعض اللاعبين على نظام مرتبط بالمشاركة في المباريات، بما يمثل حافزًا للاعبين على المشاركة وتقديم أفضل ما لديهم.

وأضاف أن موكوينا يجيد تحليل احتياجات فريقه، خاصة في ظل عدم وجود مهاجم صريح، مؤكدًا أنه نجح في التعامل مع هذا الأمر من خلال الاعتماد على مجموعة متنوعة من اللاعبين والخيارات داخل القائمة.

قوة المحترفين في بيراميدز

ولفت غنيم إلى أن بيراميدز يجيد التعامل مع ملف اللاعبين الأجانب، معتبرًا أن وجود خمسة محترفين يمثل نقطة قوة للفريق، خاصة مع إمكانية الاستعانة بلاعبين من مستويات فنية مختلفة.

وأكد أن بيراميدز يمتلك قائمة قوية ودكة بدلاء تمنحه العديد من الخيارات، مشيرًا إلى أن الفريق قادر على المنافسة بقوة حتى نهاية الموسم.

وكان بيراميدز قد حقق فوزه الخامس على التوالي في الدوري أمام الشرقية إنبي، بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويتصدر جدول المسابقة.

محلل رياضي بيراميدز الدوري وموكوينا المهاجم

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