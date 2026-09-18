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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إزاي بتعرفوا إن البلاغ صحيح؟ .. رانيا هاشم تفاجئ موظف الإسعاف بسؤال على الهواء

الإعلامية رانيا هاشم
الإعلامية رانيا هاشم
البهى عمرو

قامت الإعلامية رانيا هاشم، مذيعة قناة إكسترا نيوز، بتجربة خدمة الخط الساخن لـ الإسعاف، الذي يحمل رقم 123، على الهواء، وبالفعل تم التواصل معها من أحد موظفي الخدمة.

وقدم الموظف لرانيا هاشم أهم الأسئلة التي يتم الحصول عليها من المواطنين، لمعرفة جدية البلاغ من عدمه.

وتابع خلال اتصالها بالخدمة: «إزاي بتعرف إن البلاغ فعلًا صحيح، وكام بلاغ تم تلقيه اليوم؟».

وقال إن معرفة صحة البلاغ تكون من خلال المعلومات الشخصية، ومكان الحادثة أو المشكلة.

وأوضح أنه تلقى اليوم 34 بلاغًا، وأن أصعب البلاغات تكون حوادث، منها في بنها بالقليوبية، ومطروح، وفي مناطق كثيرة بالمحافظة.

وأشار إلى أنه يقدر ظروف المتصلين، وأنه يضع نفسه مكان أي شخص يواجه مشكلة، مؤكدًا أن أكثر البلاغات غير الصحيحة تأتي من الأطفال، ولذلك على الأسر عدم ترك الموبايل في أيدي الأطفال.

الإسعاف الإعلامية رانيا هاشم القليوبية الصحة حوادث الطرق الخط الساخن للإسعاف

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