"الإسعاف": نشارك في تخطيط الطرق السريعة التحديد أماكن التمركزات والمخارج

قال الدكتور شريف مدحت رئيس الإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية، إنّ شبكة الطرق التي أصبحت من الأشياء العظيمة التي تفتخر بها مصر، يجب أن تتضمن خدمات إسعافية، مشيرًا إلى أن هيئة الإسعاف تكون موجودة أثناء تخطيط الطرق السريعة لتحديد أماكن تمركزات الإسعاف، بما يضمن خدمتها بطريقة معينة، مع توفير مخرج مناسب لسيارة الإسعاف بحيث تتمكن من خدمة الطريقين.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج البعد الرابع، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الهيئة تحافظ على وجود سيارة إسعاف كل 25 كيلومترًا على الطرق السريعة، ولا سيما الطرق التي تشهد حركة مرورية مرتفعة ونشاطًا مروريًا كبيرًا.

وتابع، أن طريق مصر–الإسكندرية يتم حاليًا تعزيزه بخدمات إضافية، كما يتم تعزيز الخدمات على طريق الصعيد الحر خلال فترات زيادة حركة التجارة المرتبطة بالمحاصيل الزراعية وارتفاع حركة سيارات النقل، بهدف تحقيق زمن استجابة أسرع للمواطن الذي يتعرض، لا قدر الله، لحادث أو إصابة على الطريق.