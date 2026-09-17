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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: نقترب من منعطف حاسم في حرب إيران

ترامب
ترامب
أ ش أ

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع "أكسيوس" الإخباري، اليوم الخميس، بأنه يقترب من منعطف حاسم فيما يتعلق بالحرب مع إيران، مشيراً إلى أنه يدرس ما إذا كان سيعاود شن هجمات واسعة النطاق سعياً لإنهاء الصراع.

وقال ترامب: "أمامي قرار كبير قريباً. هل أتدخل وأقضي عليهم [النظام الإيراني] أم لا؟ إنه قرار كبير. أي شيء قد يحدث معي".

وتأتي تصريحات ترامب قبيل اجتماع مقرر يوم الثلاثاء القادم مع قادة دول الخليج الست على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح ترامب أنه يريد استغلال هذا الاجتماع للاستماع مباشرة إلى الحلفاء الإقليميين بشأن الخطوات التالية في الحرب، وقال: "أريد أن أعرف مواقفهم وأحوالهم؛ فقد كنا حريصين جداً على حمايتهم".

وامتنع ترامب عن تحديد ما إذا كان سيتخذ قراراً بشأن مسار الحرب المستقبلي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها.

كما صرح ترامب بأنه راضٍ للغاية عن نجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها، قائلاً: "لم تصل أي سفينة إلى إيران منذ أن بدأنا؛ لقد حاولوا وفجرنا سفنهم".

وأضاف أن إيران على تواصل مباشر مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الإيرانيين ما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك الأسبوع المقبل، أجاب ترامب بقوله "ربما أفعل ذلك".

ويشير مسؤولون إلى أن ترامب بحاجة لاتخاذ قرار قريباً بشأن الخطوات المقبلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الجيش الأمريكي لا يمكنه البقاء في حالة الانتظار الراهنة لفترة أطول؛ إذ قال أحد المسؤولين: "في مرحلة ما، لا بد من تحديد الهدف النهائي"، بحسب "أكسيوس".

ترامب أكسيوس إيران

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