ناصر ماهر يدرك التعادل لبيراميدز في مرمى الشرقية إنبي بالدوري

نجح ناصر ماهر في تسجيل الهدف الأول لصالح نادي بيراميدز في مرمى فريق الشرقية إنبي لتصبح النتيجة 1-1 ، في المباراة التي تجمعهما على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ناصر ماهر هدف بيراميدز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بعد تحويله عرضية مصطفى فتحي في مرمى الشرقية إنبي لتعلن عن هدف التعادل.

وسجل حامد عبدالله الهدف الأول لصالح الشرقية إنبي في الدقيقة 47 من عمر اللقاء بعد خطأ من أحمد الشناوي حارس بيراميدز الذي فشل في إبعاد كرة عرضية أرضية لتصطدم بقدم حامد عبدالله لتتحول للمرمى لتعلن عن تقدم الشرقية إنبي بالنتيجة 1-0.

تشكيل بيراميدز في مواجهة إنبي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - إياد العسقلاني - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - محمود صابر - محمود زلاكة

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

حازم جمال - محمود مرعي - حامد حمدان - أحمد عبد القادر - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - دودو الجباس

تشكيل إنبي ضد بيراميدز

حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد كالوشا - أحمد محمود - سيف الخشاب.

خط الوسط: زياد كمال - علي إيهاب - أحمد نادر حواش.

خط الهجوم: حامد عبد الله - محمود عبد المنعم كهربا - عماد ميهوب.

وتواجد على مقاعد بدلاء فريق إنبي: رمضان مصطفى - مروان داوود - محمد النحاس - محمد شريف حتحوت - سيد سعيد - محمد عصام - حازم تمساح - أوسينو بوديان - محمد جولدي.

مباراة بيراميدز وإنبي

يسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز على إنبي لاستعادة الصدارة من الأهلي والزمالك اللذين يحتلاها برصيد 13 نقطة، لكن مهمته لن تكون سهلة حيث يسعى إنبي إلى الفوز أيضا لتعديل وضعه بجدول الدوري، ويحتل إنبي المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.