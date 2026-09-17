تشكيل مانشستر سيتي أمام نورويتش سيتي في كأس الرابطة

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيل الأساسي لمواجهة نورويتش سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتقام المباراة على ملعب «الاتحاد»، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، حيث يسعى مانشستر سيتي إلى مواصلة مشواره في البطولة.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي أمام نورويتش سيتي إراحة عدد من العناصر الأساسية، مع منح الفرصة لمجموعة من اللاعبين الشباب والبدلاء، في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: رولي.

خط الدفاع: خوسانوف، آيت نوري، ريس، أورايلي.

خط الوسط: لويس، سامبا، بوعدي، كوفاتشيتش.

خط الهجوم: ريان شرقي، ألان أندرادي.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد البداية القوية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يفتتح مشواره في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على بورتو بنتيجة 2-0.

ويمتلك مانشستر سيتي سجلًا مميزًا في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعدما توج باللقب 9 مرات، ويسعى إلى مواصلة المنافسة على البطولة خلال النسخة الحالية.