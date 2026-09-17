الإسلام ينهى عن التشهير.. أحمد كريمة عن تصوير البعض للغير

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على واقعة فتاة البيرة وسائق السيارة، وقال إن الفتاة ارتكبت أمرًا مخالفًا داخل السيارة بتناولها الخمور، كما ارتكب السائق أيضًا خطأً بتصويرها.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الإسلام ينهى عن التشهير بالناس، وأن السائق نشر الفيديو، وهو ما يمثل في التشريع تشهيرًا.

ولفت إلى أن الاعتراض ليس على التصوير، ولكن الاعتراض يكون على التشهير، موضحًا أن السائق يصور ما يحدث داخل سيارته، ويقوم بتقديم التسجيل إلى الجهات المختصة، وليس التشهير بالشخص.

وحذر المواطنين التي تقوم بتصوير غيرها في الحدائق العامة، وفي الشوارع، ونشرها على السوشيال ميديا، موضحًا أن هناك شرطة متخصصة مسؤولة عن المخالفات.

وحكى قصة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وقال إن سيدنا عمر أُبلغ بأن هناك جماعة تتناول الخمور في منزل ما، فذهب سيدنا عمر ونظر إليهم من فوق الجدار، وقال لهم: «رأيتكم تتناولون الخمور».

ورد عليه أحدهم قائلًا: «نحن عصينا الله في واحدة، ولكن أنت يا أمير المؤمنين عصيت الله في أنك تجسست وتصورت ولم تدخل من الباب».