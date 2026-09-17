تربية بنين الأزهر بالقاهرة تنهي استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد.. صور

أعلنت كلية التربية بنين بالقاهرة – جامعة الأزهر، انتهاء استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى مع انطلاق العام الجامعي 2026-2027م.

وذلك في إطار حرص الكلية على توفير بيئة تعليمية مناسبة، وتهيئة مختلف قطاعاتها ووحداتها لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة في أجواء منظمة تليق بمكانة الكلية ورسالتها التربوية والأكاديمية.

وأكد جمال فرغل الهواري، عميد الكلية، أن الكلية أنهت استعداداتها لاستقبال أبنائها الطلاب، مشيرًا إلى أن إدارة الكلية تعمل على توفير بيئة جامعية داعمة للعملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب، ومواصلة جهود التطوير بما يعزز جودة التعليم ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

استقبال الطلاب في العام الجديد

ومن جانبه، أوضح الدكتور عطية السيد عبدالعال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن قطاع الدراسات العليا والبحوث استعد لاستقبال الطلاب والباحثين، ومتابعة أعمال القيد والتسجيل والبرامج الدراسية، مع التأكيد على دعم البحث العلمي وتشجيع الباحثين، وتوفير المناخ الأكاديمي الذي يسهم في إعداد باحثين قادرين على الإسهام في تطوير المعرفة وخدمة المجتمع.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حمدي حسن أيوب، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن قطاع شؤون التعليم والطلاب استكمل استعداداته لبدء الدراسة واستقبال الطلاب الجدد والقدامى، من خلال تنظيم الجداول الدراسية ومتابعة انتظام العملية التعليمية، وتيسير الإجراءات والخدمات الطلابية، بما يضمن بداية منظمة وفاعلة للعام الجامعي الجديد.

وتتطلع الكلية إلى أن يشهد العام الجامعي 2026-2027م مزيدًا من التميز والنجاح، وأن يواصل أبناؤها الطلاب مسيرتهم العلمية والتربوية في رحاب جامعة الأزهر، بما يسهم في إعداد معلم مؤهل علميًا ومهنيًا، وقادر على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.