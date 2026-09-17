بدءًا من السبت.. «مدن الأزهر» تفتح التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية للمستجدين والمتخلفين عن المرحلة الأولى

أعلنت الإدارة المركزية لـ المدن الجامعية بجامعة الأزهر، برئاسة أسامة توفيق، عن فتح التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية (المرحلة الثانية) للطلاب والطالبات المستجدين والمتخلفين عن المرحلة الأولى في مختلف الكليات، بداية من السبت المقبل الموافق ٢٠٢٦/٩/١٩م حتى الخميس الموافق ٢٠٢٦/١٠/١م.

سرعة التسجيل في المواعيد المحددة إلكترونيًا

وأكدت إدارة المدن، سرعة تسجيل الطلاب والطالبات في المواعيد المحددة إلكترونيًا من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر، علمًا بأن التسجيل متاح فقط للفئات المشار إليها.

تفاصيل القبول بالمدن الجامعية

وللتعرف على شروط وتفاصيل القبول بالمدن الجامعية والتسجيل يرجى الدخول على الرابط الآتي:

https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage



يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، بالتخفيف عن كاهل أسر الطلاب والطالبات واستيعاب المدن الجامعية لأكبر أعداد ممكنة مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وتطويرها.