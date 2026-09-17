الرئيس السيسي لخريجي الجهات القضائية : أوعى تستمع إلى أي شخص بدون إدراك أو وعي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى خريجي الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية، مؤكدًا أن المسؤولية لا تقتصر على توفير الاحتياجات الأساسية فقط، وإنما تمتد إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتأهيله وتحمل مسؤولياته تجاه الدولة.

وقال الرئيس السيسي خلال حفل التخرج من الأكاديمية العسكرية المصرية: «أوعى تختزل الاهتمام كله في الأكل والشرب، هو ده مهم، والحمد لله ربنا يديم علينا فضله وسلامته».

وأكد الرئيس السيسي أن جميع أبناء الدولة لديهم مسؤولية في الحفاظ عليها والمساهمة في إصلاحها، موضحًا: «حاولت الإصلاح، لو وفقت ده بفضل ربنا، ولو ما وفقتش يبقى العيب عندي».

وشدد الرئيس السيسي على أهمية الوعي وعدم الاستماع إلى أي شخص دون إدراك أو وعي، قائلًا: «محدش يسمع لأي حد»، داعيًا الخريجين إلى إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال المرحلة المقبلة.

جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور عدد من كبار رجال الدولة والقوات المسلحة.



