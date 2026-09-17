قرار جمهوري بتجديد تعيين علاء قاسم أمينا لمجلس الوزراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 383 لسنة 2026 جمهوريًا قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتجديد تعيين علاء حسن قاسم مهدى الشريف، فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير ، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15-9-2026

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.