مجدي الهواري يكشف عن صور جديدة من مسلسل «ما لم يحكي عن بني مزار» | شاهد

نشر المنتج والمخرج مجدي الهواري عبر صفحته علي موقع فيسبوك، صورًا جديدة من حكاية" ما لم يحكي عن بني مزار".

حكاية "ما لم يحكي عن بني مزار"، تعد من ثاني حكايات مسلسل القصة الكاملة، ومن المقرّر طرحها يوم 25 من الشهر الجاري.

تفاصيل العمل:

ويضم مسلسل "ما لم يحكي عن بني مزار" كوكبة من النجوم، من بينهم أحمد عبد الوهاب، وميشيل ميلاد، وأحمد عبد الحميد، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول، وعزت زين، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين الذين يشكلون باقة متنوعة تضفي ثراءً على أحداث العمل.

كما يشهد المسلسل مشاركة خاصة للنجم خالد الصاوي كضيف شرف، ما يضيف قيمة فنية كبيرة ويزيد من ترقب الجمهور.

وتدور أحداث "حكايات بني مزار" في إطار درامي مشوق، يُسلط الضوء على قصص إنسانية متشابكة مستوحاة من بيئة مصرية أصيلة، حيث يتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية في قالب درامي مليء بالتفاصيل والدراما الإنسانية.