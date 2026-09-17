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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كواليس التحضيرات الأولى من ألبوم ممدوح سيف الجديد.. صور

كواليس التحضيرات الأولى من ألبوم ممدوح سيف الجديد
كواليس التحضيرات الأولى من ألبوم ممدوح سيف الجديد
أوركيد سامي

بدأ المؤلف الموسيقي ممدوح سيف التحضيرات الأولى لألبومه الجديد مع استديوهات العلا في السعودية، إستعدادًا لطرحه خلال الشهور المقبلة


وتعد أحدث أعمال المؤلف الموسيقي ممدوح سيف هو ألبوم ليلتي معك الذي طرح عام 2022.


ممدوح سيف هو مؤلف موسيقي وملحن وموزع ومنتج موسيقي سعودي  ، أنتج أكثر من البوم من بينهم ألبوم هارموني وألبوم ما بين الثانيتين وألبوم ليلتك معي وهو من أنجح ألبوماته، بدأ ممدوح سيف مسيرته في سن السابعة من خلال تعلمه البيانو وأتقن تعليمه والكيبورد، وبدأ بعدها العزف في الإذاعة السعودية، ودرس أيضا أصول الجاز في الولايات المتحدة بمدرسة Berklee College of Music.


وتعاون ممدوح سيف مع الفنان عبد المجيد عبد الله والفنان محمد عبده، ومن أشهر أعماله أغنية ياطيب القلب التي صدرت عام 1996 للفنان عبد المجيد عبد الله، وحققت نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، وكان ممدوح سيف هو المشرف الموسيقي والمنتج عن مشروع في حب مكة الذي غنا فيه الفنان محمد عبده والفنان رابح صقر والفنان عبد المجيد عبد الله، ومن أنجح أغانيه مع الفنان عبد المجيد عبد الله ياطيب القلب وغنوا لحبيبي وياورد حققوا نجاح كبير في الوطن العربي.

ممدوح سيف هو أول رئيس جمعية مهنية للموسيقى في السعودية، وأيضا أمينا عاما لاتحاد الموسيقين العرب. 
وشارك ممدوح سيف كمؤلف موسيقى تصويرية لمسلسل مرزوقه عام 2022 وهو مسلسل سعودي إنتاج mbc مكون من 20 حلقه، وهو من بطولة ريم عبد الله، محمد الطويان، محمد القس.

ألبوم ممدوح سيف اخبار الفن نجوم الفن

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