الرئيس السيسي: إصلاح مؤسسات الدولة يحتاج مسارًا جادًا.. وعامل الوقت حاسم

أفادت قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن إصلاح مؤسسات الدولة يحتاج إلى مسار جاد، مشيرًا إلى أن عامل الوقت يعد أمرًا حاسمًا في تنفيذ هذا الإصلاح.

وقال الرئيس السيسي إن الأكاديمية العسكرية المصرية أصبحت معبرًا لتولي الوظائف في الدولة، بهدف تطبيق وتنفيذ معايير واحدة على الجميع.

وأوضح أن الدولة وضعت معايير تفصيلية لاختيار الشباب والشابات وفقًا لمتطلبات كل جهة، مؤكدًا أن الهدف هو إيجاد كيان يطبق معايير صادقة لا تجامل ولا تحابي أحدًا.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الحفاظ على المعايير والأوزان النسبية لها، مؤكدًا أن إصلاح مؤسسات الدولة، خاصة في الدول التي تضم ملايين المواطنين، يستغرق وقتًا



