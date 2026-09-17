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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتصدر الدوري مؤقتا.. وبيراميدز يبحث عن الفوز الخامس أمام الشرقية إنبي

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

اشتعل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع الوصول إلى الجولة الخامسة بعدما نجح الزمالك في اعتلاء القمة عقب فوزه على غزل المحلة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 13 نقطة متساويا مع الأهلي بينما يترقب بيراميدز مباراته أمام الشرقية إنبي بحثا عن مواصلة انطلاقته المثالية وحصد الفوز الخامس على التوالي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة ليعتلي قمة جدول الترتيب مؤقتا متساويا في عدد النقاط مع الأهلي صاحب المركز الثاني في انتظار استكمال منافسات الجولة الخامسة وتحديد شكل الصدارة مع ختام مباريات الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث برصيد 12 نقطة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات متتالية، عقب خسارته في الجولة الأولى أمام القناة بينما يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة، قبل خوض مباراته أمام الشرقية إنبي في ختام منافسات الجولة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على غزل المحلة

ويأتي ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز قبل مباراة بيراميدز والشرقية إنبي على النحو التالي:

الزمالك – 13 نقطة

الأهلي – 13 نقطة

سيراميكا – 12 نقطة

بيراميدز – 12 نقطة

بيراميدز يستضيف الشرقية إنبي في ختام الجولة الخامسة

يستضيف فريق بيراميدز نظيره الشرقية إنبي في الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويدخل بيراميدز اللقاء بحثا عن مواصلة انطلاقته القوية في الدوري بعدما نجح في حصد 12 نقطة من أول 4 مباريات، محققًا الفوز في جميع مواجهاته، ليحافظ على العلامة الكاملة منذ بداية مشواره في المسابقة.

بيراميدز يستهدف العلامة الكاملة

ويطمح بيراميدز، بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي موكوينا إلى تحقيق الفوز الخامس على التوالي والوصول إلى النقطة الخامسة عشرة، وهو ما سيمنحه فرصة التقدم في جدول ترتيب الدوري ومواصلة الضغط على الزمالك والأهلي في سباق المنافسة.

ويعتمد الفريق على حالة الاستقرار التي يعيشها منذ بداية الموسم إلى جانب القوة الهجومية التي ظهر بها خلال الجولات الأربع الماضية، بينما يأمل الجهاز الفني في الحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب فقدان أي نقاط خلال المرحلة الحالية.

الشرقية إنبي يبحث عن مفاجأة أمام بيراميدز

على الجانب الآخر، يخوض الشرقية إنبي المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق المسابقة خاصة أن الفريق يسعى لتحسين موقفه في جدول الترتيب واستغلال المواجهة للحصول على دفعة معنوية قبل الجولات المقبلة.

وحصد الشرقية إنبي 4 نقاط خلال أول 4 جولات بعدما حقق الفوز في مباراة وتعادل في أخرى، مقابل تلقيه هزيمتين ويسعى الفريق بقيادة مديره الفني محمد بركات إلى تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية أمام بيراميدز.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين إذ يبحث بيراميدز عن مواصلة انتصاراته والوصول إلى النقطة 15 بينما يأمل الشرقية إنبي في تعطيل انطلاقة منافسه وتحقيق نتيجة تساعده على التقدم في جدول الدوري.

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