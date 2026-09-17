عمهم.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد محمد إمام

هنأ الفنان أحمد السعدني، الفنان محمد إمام بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب السعدني عبر الاستوري على صورة جمعته بمحمد إمام: “كل سنة وأنت طيب يا عمهم”.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد عادل إمام يواصل حاليًا تصوير دوره ضمن أحداث فيلم شمس الزناتي2.

قصة فيلم شمس الزناتي 2

فيلم شمس الزناتي 2 مستوحى من العمل السينمائي الشهير الذي يحمل نفس الاسم وقدمه الزعيم عادل امام عام 1991، حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاماً من أحداث الفيلم الأصلي؛ لتكشف عن البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي.

ويشهد فيلم شمس الزناتي تعاون النجم محمد إمام مع المخرج أحمد خالد موسى في السينما بعد سنوات من تقديمهما فيلم "لص بغداد" الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتا وقت عرضه في صالات السينما، وشارك في بطولته ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتا، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، بيومي فؤاد، سعد المختار وضيف الشرف أحمد رزق.