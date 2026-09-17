دار الأوبرا تحتفى بأعمال موسيقار الأجيال عبد الوهاب بحفل على المسرح الكبير

نخبة من مؤلفات موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب تقدمها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى، المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، فى الثامنة مساء الأحد 20 سبتمبر، على المسرح الكبير.

منها "قلبى بيقولى كلام"، "حمال الأسية"، "لست قلب، "إلا إنت"، "القريب منك بعيد"، "سهرت منه الليالى"، "فى يوم وليلة"، "قولى حاجة"، وغيرها، من آداء أشرف وليد، منار سمير، محمد طارق، آيات فاروق، أحمد عصام، هند النحاس، إيناس عز الدين، أحمد عفت.

يأتى الحفل استمراراً لجهود وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية الرامية إلى صون الإرث الفنى الذى يمثل أحد المفردات البارزة للهوية، وتعزيز حضور الأعمال الطربية فى الوجدان المعاصر، من خلال تقديم أعمال تراثية تعكس عمق الإبداع العربى.