يارا السكري عن أحمد العوضي: رؤيته منحتني فرصة كبيرة ومميزة

تحدثت الفنانة يارا السكري عن تجربتها الفنية مع الفنان أحمد العوضي، مؤكدة أن دعمه ورؤيته لها كانا من العوامل المهمة التي ساعدتها فى الحصول على فرصة مميزة في مشوارها الفني، مشيرة إلى أن الفرص الحقيقية قد تأتي للإنسان مرة واحدة، وهو ما يدفعها إلى استغلالها وتطوير نفسها بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال الندوة التي شاركت فيها يارا السكري ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، حيث كشفت جانبًا من تجربتها مع أحمد العوضي، والدور الذي لعبه في منحها الثقة والدافع لخوض تجارب فنية جديدة.

وقالت يارا السكري خلال حديثها عن العوضي: «رؤية النجم أحمد العوضي أتاحت لي فرصة كبيرة، والفرصة بتيجي للبني آدم مرة واحدة، وأحمد بيديني من شجاعته»، موضحة أن العمل إلى جانب العوضي أضاف إليها الكثير، سواء على المستوى الفني أو من ناحية الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات.

وأضافت أن هذه التجربة جعلتها أكثر حماسًا للاستمرار في المجال الفني، والعمل على تطوير أدواتها وقدراتها التمثيلية، مؤكدة رغبتها في تقديم أدوار مختلفة خلال الفترة المقبلة، وعدم الاكتفاء بتجربة واحدة أو نمط محدد من الشخصيات.

يارا السكري وأحمد العوضي.. تعاون فني مستمر

وتجمع يارا السكري وأحمد العوضي أكثر من تجربة فنية، كان من بينها مسلسل «علي كلاي»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب.

والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويمثل إحدى التجارب التي ظهرت خلالها يارا السكري إلى جانب أحمد العوضي، في إطار سعيها لتثبيت خطواتها في عالم التمثيل وتوسيع مساحة مشاركاتها الفنية.

يارا السكري تستعد لـ «سلطان الديب»

ولا يتوقف التعاون بين يارا السكري وأحمد العوضي عند مسلسل «علي كلاي»، إذ تستعد السكري للمشاركة في مسلسل «سلطان الديب» مع العوضي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

وتأتي المشاركة الجديدة في ظل رغبة يارا السكري في مواصلة حضورها على الشاشة، وخوض تجارب مختلفة تساعدها على اكتساب المزيد من الخبرات، خاصة بعد التجارب التي خاضتها خلال الفترة الماضية.

وتعكس تصريحات يارا السكري خلال قمة الإعلام العربي مدى تقديرها للتجربة التي جمعتها بأحمد العوضي، معتبرة أن الفرصة التي حصلت عليها كانت محطة مهمة في مشوارها، وأن الدعم والثقة اللذين وجدتهما دفعاها إلى مواصلة العمل على تطوير نفسها فنيًا، والاستعداد لخطوات جديدة خلال الفترة المقبلة.