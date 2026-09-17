مواعيد مباريات الزمالك القادمة.. قمة الأهلي ومواجهتا الجيش الرواندي

يترقب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلسلة من المواجهات القوية خلال الفترة المقبلة بعدما نجح الفارس الأبيض في تحقيق الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز ليواصل مشواره بقوة في المنافسة المحلية بالتزامن مع تأهله إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الزمالك المرحلة المقبلة وسط ارتباطات مهمة على المستويين المحلي والقاري، حيث تنتظر الفريق مواجهة مرتقبة أمام الأهلي في الدوري إلى جانب صدامين مع الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، في مشوار يسعى خلاله الفريق لمواصلة المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها.

الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

تأتي مواجهة الأهلي على رأس قائمة مباريات الزمالك المقبلة، حيث يستضيف الفارس الأبيض غريمه التقليدي يوم الأحد 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وتحظى القمة بأهمية كبيرة في سباق المنافسة على صدارة جدول الدوري، خاصة مع رغبة الزمالك في مواصلة حصد النقاط، بينما يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في واحدة من أبرز مواجهات الموسم.

الزمالك يصطدم بالجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وعلى الصعيد القاري، تأهل الزمالك إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى إيه إس بورت الجيبوتي بالفوز ذهابا بنتيجة 2-1 قبل أن يكرر انتصاره في مباراة الإياب بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل بمجموع المباراتين 6-1.

وضرب الزمالك موعدا مع الجيش الرواندي في الدور المقبل حيث تقام مباراة الذهاب خارج القاهرة أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أكتوبر على أن يستضيف الزمالك لقاء الإياب في القاهرة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 أكتوبر، وفق المواعيد المعلنة حاليا.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة:

الزمالك × الأهلي – الدوري المصري – 11 أكتوبر 2026

الجيش الرواندي × الزمالك – دوري أبطال أفريقيا – أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أكتوبر 2026

بترول أسيوط × الزمالك – الدوري المصري – 20 أكتوبر 2026

الزمالك × الجيش الرواندي – دوري أبطال أفريقيا – أحد أيام 23 أو 24 أو 25 أكتوبر 2026

الزمالك × المقاولون العرب – الدوري المصري – 28 أكتوبر 2026