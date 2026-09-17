محمد عبدالجليل: ثنائي بيراميدز ومخلوف يستحقون الانضمام لمنتخب مصر

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك عددًا من اللاعبين يستحقون التواجد ضمن قائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل، مشيرًا إلى تألق بعض العناصر خلال الفترة الأخيرة.

بيراميدز

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "أحمد سامي وأوباما يستحقان الانضمام لقائمة منتخب مصر في المعسكر القادم، وأوباما ظهر في أول 5 مباريات مع بيراميدز وتألق عن زيكو ومحمود صابر".

وأضاف: "مصطفى مخلوف، حارس مودرن سبورت، كان يستحق أيضًا الانضمام للمنتخب، خاصة وأن حسام حسن لن يضم أحمد الشناوي حارس بيراميدز".

وتابع: "علي محمود حتى الآن لم يظهر بالشكل الذي يدل على أنه لاعب يستحق التواجد في النادي الأهلي".