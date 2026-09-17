محمد صلاح: الزمالك يبدع في الشوط الثاني.. واستمرار الاعتماد على الناشئين سيكون صعبًا

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يقدم مستويات أفضل خلال الشوط الثاني من المباريات، مشيرًا إلى دور المهدي سليمان في تحقيق الانتصارات.

الزمالك

وقال صلاح، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "الزمالك يبدع في الشوط الثاني ويحقق الانتصارات، والمهدي سليمان حارس مميز وله دور كبير في انتصارات الفريق".

وأضاف: "معتمد جمال محافظ على حاجة كويسة في الزمالك حاليًا، إنه يكسب وما يلعبش كويس بسبب الظروف التي يمر بها النادي".

وتابع: "الفترة القادمة صعبة على فريق الزمالك، وسيكون من الصعب استمرار الاعتماد على الناشئين".